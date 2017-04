Nagyon komoly élményt ígérnek a fiataloknak

Iskolás úszók lepik el a Tüske Uszodát április 20-a és 25-e között. Budapesten rendezik ugyanis az Iskolai Úszó Világbajnokságot. A versenyt a Magyar Diáksport Szövetség szervezi, arca pedig az olimpiai ezüstérmes úszó, Cseh László lesz.

Tizenhét országból több mint 300 versenyző érkezik Budapestre jövő héten az iskola úszó vb-re. A legrangosabb iskolai úszóversenyt kétévente rendezik meg a 15 és 18 év közötti korosztály számára. Az eseményt a Magyar Diáksport Szövetség szervezi.

„Ez egy nagyon komoly élményt ad egy sportolónak, egy versenyzőnek vagy egy tanulónak. Az, hogy együtt lehetünk egy hazai rendezésű vb-n külföldi sportolókkal, megismerhetjük az ő kultúrájukat, meg tudjuk magunkat mutatni. Egyfajta stresszállapotot, egy versenyhelyzetet, egy kihívást tudnak tapasztalni, és ez pontosan beleilleszkedik egy sportoló, egy tanuló életpályájába, amivel fel tudja magát építeni a későbbiekben” – mondta Balogh Gábor, a Magyar Diáksport Szövetség elnöke.

Nemcsak diákok érkeznek Budapestre. Három hónap múlva a FINA vizes vb-n a világ legjobb úszói ugranak medencébe a magyar fővárosban.

„Ez egy fantasztikus lehetőség az utánpótlás felmérésére, hogy a középiskolás versenyzőink nemzetközi körülmények között világversenyen, itthon, megmutassák, hogy mit tudnak, hiszen ők a jövő felnőtt bajnokai, ők a jövő olimpikonjai” – jelentette ki Bienerth Gusztáv.

A szövetség elnöke az vizes vb elszaporodó költségeiről is szót ejtett. „Én az illetékes kormánybiztos nyilatkozatát tudom csak megerősíteni, hogy a kormány által meghatározott költségkereten belül van a szervezés és természetesen minden olyan infrastrukturális beruházás, aminek a felelőssége egy szélesebb körű felelősség. Sokba kerülnek ezek a létesítmények, de ezek nem a két hetet szolgálják, hanem az elkövetkező 30-40 évben a magyar úszósport érdekeit” – tette hozzá Bienerth.



Az iskolai úszó-vb arca Cseh László lesz. A négyszeres olimpiai ezüstérmes úszó jól szerepelne a hazai vb-n. Előtte még azonban az országos bajnokságra koncentrál, ami jövő hétfőn kezdődik.

„Vannak a fejemben időeredmények, helyezések, számok is. De a legfontosabb az összbenyomás, hogy hogy éreztem magam a medencébe, mert az nagyon fontos, hogy milyenek a visszajelzések, most ez a legfontosabb. Szeretnék a jövő héten úgy kijönni a medencéből, hogy jól éreztem magam, és haladtam is a vízben. Nem elég jól érezni magam, hanem gyorsnak is kell lenni” – nyilatkozta az olimpiai ezüstérmes úszó.



Az iskolai úszó világbajnokságot április 20-a és 25-e között, míg a vizes vb-t július 14-e és 30-a között rendezik.