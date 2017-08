Budapesten lesznek a Szuperkupa-meccsek, sorsoltak a BL-ben

A felújított Komjádi uszodában rendezik meg az vízilabda európai Szuperkupa-döntőt, mind a férfiaknál, mind pedig a nőknél – jelentették be az Európa Úszószövetség és a Magyar Vízilabda Szövetség közös sajtótájékoztatóján, ahol a férfi Bajnokok Ligája-főtábla csoportjait is kisorsolták.

Magyar rangadót rendeznek a férfi vízilabdázók európai Szuperkupa-döntőjében – ráadásul Budapesten. De lesz magyar csapat a női fináléban is. A férfiknál a BL-győztes Szolnok, a Euro Kupa-címvédő Ferencvárossal, míg a nőknél a BL-győztes orosz Kirishi a LEN-kupát megnyerő UVSE-vel találkozik.

„Budapest nagyon sok világszínvonalú versenynek volt a helyszíne, akár kezdve a 2014-es Európa-bajnokságtól, de inkább az elmúlt években a két Bajnokok Ligája-hatosdöntő. Szerettük volna, ha a Magyar Vízilabda Szövetség ezt a hagyományt az Európa Úszószövetséggel közösen folytatja. Ezért bejelenthetem, hogy az idei Európai Szuperkupa-döntőnek a budapesti Komjádi uszoda fog otthont adni, méghozzá november 4-én” – mondta Nemcsik Balázs, a Magyar Vízilabda Szövetség ügyvezetője.

LEN vízilabda Bajnokok Ligája, főtábla:

A csoport:

Dinamo Moszkva (orosz)

Jug Dubrovnik (horvát)

CN Barceloneta (spanyol)

Waspo Hannover (német)

selejtezőből bejutott csapat (B)

Partizan Beograd (szerb)

selejtezőből bejutott csapat (C)

Olympiakosz (görög)



B csoport:

Steaua Bucuresti (román)

Olympique Nice (francia)

selejtezőből bejutott csapat (D)

selejtezőből bejutott csapat (A)

AZC Alphen (holland)

Pro Recco (olasz)

Spandau 04 Berlin (német)

Szolnoki Dózsa-Közgép



Közben kisorsolták a Bajnokok Ligája 2017–2018-as idényének csoportjait. A címvédő Szolnok a többi között az olasz Pro Reccóval együtt került a B jelű nyolcasba. Míg az előző idény ezüstérmese, a horvát Dubrovnik az A csoportba került, csakúgy, mint a spanyol Barceloneta, vagy a görög Olympiakosz. A selejtezőkből még két magyar csapatnak, az OSC-nek, valamint az Egernek van esélye bejutni a csoportkörbe.

„Ez egy nehéz csoport a csoportelsőség miatt. De fel kell venni a kesztyűt, mi vagyunk a címvédők, úgy kell odaállni a csoportküzdelmekhez, hogy szeretnénk idén is a lehető legjobban teljesíteni". A Pro Recco az a Pro Recco, de a mi csapatunk is nagyon erős, ezt megmutattuk az előző idényben. Azt gondolom, hogy idén is ugyanolyan erősségű csapattal rendelkezünk, annak ellenére, hogy játékosok távoztak. Nagyon bízom az új játékosokban, és felvesszük a kesztyűt, megpróbáljuk ugyanazt a jó eredményt elérni, mint tavaly” – nyilatkozta Kovács István, a Szolnok szakmai igazgatója.

Az új szezonban megváltoztatták a BL lebonyolítást. Az eddigi hatos helyett nyolcas döntőt rendeznek, ahová a két csoportból négy-négy csapat jut be. Ezt követően negyeddöntő, elődöntő, döntő rendszerben zajlik tovább a küzdelem, aminek Genova ad otthont.