BL: Visszavágna a Juventus a Barcelonának

A negyeddöntős párharcokkal folytatódik a labdarúgó-Bajnokok Ligája. Ma Dortmund–Monaco, valamint Juventus–Barcelona mérkőzést rendeznek.

Döntővel felérő párharcokat rendeznek a Bajnokok Ligája negyeddöntőjében.

A Juventus és a Barcelona a 2015-ös fináléban találkozott egymással, akkor a katalánok örülhettek a végén. Torinóban égnek a vágytól, hogy visszavághassanak.

„Egyensúlyra kell törekednünk a mérkőzésen. Amikor egy párharc első mérkőzését hazai pályán játszod, megpróbálsz nem gólt kapni. A Barcelona ellen nagyon nehéz, ezért nekünk is gólra törően kell játszanunk. Tudjuk, hogy a Barca rendkívüli támadósorral rendelkezik, azonban vannak gyenge pontjai, ezeket próbájuk majd meg kihasználni” – mondta az olasz tréner, Massimiliano Allegri.

A Barcelona az előző fordulóban történelmi tettet hajtott végre azzal, hogy 4-0-s hátrányból tudott fordítani a Paris Saint-Germain ellen. Lionel Messiék Olaszországba is győzni érkeztek.

„Jó játékot kell nyújtanunk. A Juventus az egyik legjobban védekező csapat Európában, amit idén is bizonyít. A mi célunk ugyanaz, mint mindig: jobbnak lenni egy erős ellenfélnél, és nyerni. Persze tudjuk, hogy ez nagyon nehéz lesz, a Juventus a pálya minden pontján megpróbálja érvényesíteni az akaratát. Most is erre készül, de erről inkább Allegrit kellene kérdezni” – nyilatkozta Luis Enrique, a katalánok szakvezetője, aki nem számíthat az eltiltott Busquets játékára.

Izgalmas párharcnak ígérkezik a Dortmund–Monaco is. Két támadófocit játszó együttes feszül egymásnak, a hercegségbeliek a nyolcaddöntő egy legjobb párharcát vívták a Manchester City ellen.

„Megpróbálunk annyi gólt szerezni hazai pályán, amennyit csak tudunk. Amikor nálunk lesz a labda, támadni fogunk. Úgy érzem, előny számunkra, hogy az első meccset hazai pályán játsszuk. Összességében egy kiegyensúlyozott küzdelemre számítok” – mondta a német gárda szakvezetője, Thomas Tuchel.

Mindkét párharc 20 óra 45 perckor kezdődik.