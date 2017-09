BL: megtréfálnák a címvédőt

Nyolc mérkőzéssel folytatódik kedden este a labdarúgó Bajnokok Ligája. A Manchester City a Sahtar Donecket, a Szpartak Moszkva pedig a Liverpoolt fogadja este háromnegyed kilenckor. A Dortmund a címvédő ellen bizonyítana.

Megtréfálná a címvédő Real Madridot a Dortmund. A sárga-feketéknél több mint fél év után tér vissza Mario Götze, akinek hiányát megérezte a csapat. A középpályás már az új feladatokra koncentrál.

„Többször is jó meccset játszottunk a Madriddal a múltban, várjuk a csoportmeccset. BL nincs mindennap, így különleges atmoszférát teremtenek majd a szurkolóink is. Szeretnénk bizonyítani, hogy helyünk van a Bajnokok Ligájában, és ehhez jól kell játszanunk a Real ellen. Felkészültünk, jó meccsre számítok” – jelentette ki a dortmundi középpályás.

Az F csoportban a BL-szereplést egy Feyenoord elleni nagy győzelemmel indító Manchester City a Sahtar Donecket fogadja. Pep Guardiola szerint az ellenfél mindig képes arra, hogy nagy skalpot gyűjtsön.

„Nem véletlen, hogy a Sahtar mindig ott van az európai ligák főtábláin. Nekem is szerzett már meglepetést, akár a Barca, akár a Bayern élén jött szembe ellenfélként. Mindig nehéz meccseket vívtunk, oda kell figyelnünk rá, mert most is jó csapata van” – jelentette ki az angolok mestere.

A Cityben biztosan nem lép pályára a belga Vincent Kompany, az ukrán gárdának pedig Darijo Srnát kell nélkülöznie.

Gulácsi Péter Lipcséje a Besiktas otthonában lép pályára, a Tottenham folytatná jó sorozatát az APÓEL ellen. Az F csoportban Napoli–Feyenoord, az E jelű négyesben Sevilla–Maribor meccset rendeznek, a Liverpool pedig Moszkvába látogat.

A keddi BL-találkozók este háromnegyed kilenckor kezdődnek.