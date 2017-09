BL: Jó rajtot venne a címvédő

Jó rajttal szeretné megörvendeztetni szurkolóit a címvédő Real Madrid a Bajnokok Ligája mai meccsén ciprusi ellenfelével szemben. A tavaly csoportkörből csak az Európa-ligába jutó Tottenham azonban feledtetné a tavalyi szereplést – ők a Borussia Dortmunddal kezdik a BL-t.

Címvédőhöz méltó rajtot venne a Real Madrid a BL szerdai játéknapján. A királyi gárda a ciprusi APOEL Nicosiát fogadja Madridban, Zidane mester szerint is elengedhetetlen a jó kezdés.

hirdetés

„Ahhoz, hogy meglegyen az újabb BL-trófea, először ezt a meccset kell hozni, és azt is szeretnénk szépen csinálni. Egyelőre nem is foglalkozunk a jövőbeli ellenfelekkel, mindig az adott mérkőzésre figyelünk elsősorban. Az ellenfelünknek is van némi BL-es tapasztalata, egyáltalán nem vesszük félvállról a meccset” – fogalmazott a francia sztáredző.

A Tottenham a londoni Wembley-stadionban fogadja a tavaly negyeddöntős német Borussia Dortmundot. A Spurs sztárja a sajtótájékoztatón azt mondta: javítani szeretnének.

„Tavaly nem úgy sikerült a BL-szereplés, mint szerettük volna, most a csoportkörnél mindenképpen tovább szeretnénk jutni a sorozatban. Azóta is vártuk ezt a szezont, az újabb esélyt a javításra. Csodálatos atmoszféra lesz a Wembleyben, nagyon várjuk a meccset” – fogalmazott Harry Kane.

hirdetés

A Spursnél Dele Alli eltiltás miatt, a dortmundos Marco Reus térdsérülés miatt nem bevethető – minden mai mérkőzés a megszokott időben, háromnegyed kilenckor kezdődik.