Bienerth szerint Gyárfás áll a támadások mögött

Az úszószövetség elnöke állítja, csalást és hűtlen kezelést fedeztek fel a Gyárfás-korszakból, ezek miatt feljelentést is tesz.

Kipakolt az úszószövetség elnöke: Bienerth Gusztáv szerint elődje, Gyárfás Tamás áll az őt ért támadások hátterében. A 24.hu-nak adott interjúban azt is elmondta: feljelentést tesz a Gyárfás-korszak pénzügyei miatt. Az általa elrendelt könnyvizsgálat ugyanis több gyanú szerződést is talált, köztük egy tízmillió forintosat is, amelyről nem is tudott a közgyűlés, sem az elnökség. Állítása szerint van olyan tényállás, amely felveti a csalás, a hűtlen kezelés és a felelőtlen gazdálkodás fogalmát.

Az új szövetségi elnök szerint Gyárfás még azt is megakadályozta, hogy érmet adhasson át a budapesti úszó vb -n. Az úszószövetség elnökségének hat tagja a nyolcból csütörtökön mondott le, amellyel Bienert Gusztáv távozását akarják elérni.