Bemutatták a Jegesmedvék új edzőjét

Bemutatták a DVTK Jegesmedvék új edzőjét. A diósgyőri jégkorongcsapatot a 2017/2018-as idényben Mikael Tisell irányítja majd. A svéd szakember nem tervez nagy változtatásokat a csapatnál, de célja, hogy a játékosok képességeit magasabb szintre emelje.

Új edzővel vág neki az őszi bajnoki szezonnak a DVTK jégkorongcsapata. A háromszoros MOL Liga-győztes diósgyőri Jegesmedvéket a 2017/2018-as idényben Mikael Tisell irányítja. A svéd szakember már több mint 30 éve edzősködik. Vezetőedzőként számos másodosztályú csapatnál dolgozott, és vezette a svéd ifjúsági válogatottat is. Emellett másodedzőként tevékenykedett a svéd első osztályban és a svéd junior válogatottnál is. A diósgyőri klubhoz 1+1 évig szól a szerződése, célja pedig folytatni a csapat sikersorozatát.



„Megnéztem néhány meccset a korábbiakból, és nem gondolom, hogy gyökeres változtatásokra lenne szükség. Remélem, egy jól szervezett csapattá válhatunk, amely mind támadásban, mind védekezésben tudja a dolgát. Ezen felül pedig a speciális játékhelyzeteken is sokat fogunk az előszezonban dolgozni” – vázolta terveit Mikael Tisell.



Az idény során négy különböző versenysorozatban kell helyt állniuk a Jegesmedvéknek. Az Erste Ligában, a Magyar Kupában, a Kontinentális Ligában, és az idén először megrendezett Visegrád Kupában is az a cél, hogy a játékosok tudását egy magasabb szintre emeljék. Az új edző ennek kulcsát a fizikális képességek fejlesztésében látja.



„Az a célunk, hogy szintet lépjünk. Én is ezt várom el saját magamtól, nekem is nagyon sok mindenben kell fejlődnöm a tavalyi évhez képest leginkább a fegyelmezettség terén. Meglátjuk, azért kezdtük ezzel, hogy megcsináljuk” – mondta Magosi Bálint jégkorongozó.



A csapat menedzsere elmondta, hogy egy kivételével minden szerződtetett játékos megjelent az erőfejlesztő és felmérő gyakorláson. Nagy Ádám szerint a nemrég elkészült új palánkkal minden adott ahhoz, hogy elkezdjék a munkát a pályán. A DVTK jégkorongozói első felkészülési meccsüket augusztus 10-én játsszák a Visegrád Kupában.

hirdetés