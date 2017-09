Bejelentette visszavonulását a válogatott kézilabdázó

Hivatalos közleményben jelentette be visszavonulását Iváncsik Tamás.

A 34 éves kézilabdázó Győrben kezdte karrierjét, majd játszott Tatabányán és a Dunaferrben is. 2007-ben igazolt Veszprémbe, ahol 8 szezont húzott le. Ez idő alatt hétszer lett bajnok, és az EHF Kupát is megnyerte. A klub színeiben 258 mérkőzésen 802 gólt lőtt. Szerepelt még a Balatonfüredben, majd légióskodott Romániában, pályafutását pedig a norvég Elverum színeiben fejezte be. A magyar válogatottban 109-szer lépett pályára és 250 gólt dobott. 2008-ban az év magyar kézilabdázójának választották.

hirdetés