A visszajutás a magyar hokiválogatott célja

Keretet hirdetett a szombaton kezdődő divízió I/A-s világbajnokságra készülő jégkorong-válogatott szövetségi kapitánya.

A 23 fős csapatból kimaradt három honosított játékos: Kovács Bronson Zoltán, Bodó Christopher és Orbán Brance sem utazik Kijevbe. Klubelfoglaltsága miatt nem játszik a világbajnokságon a finn élvonal döntőjében érdekelt Sebők Balázs, illetve a tavalyi A csoportos vb után amerikai szerződést aláíró kapus, Vay Ádám.

hirdetés

A magyar válogatott szombaton 11 óra 30 perckor kezdi meg szereplését a házigazda Ukrajna ellen.

Rich Chernomaz szövetségi kapitány szerint Kazahsztán a csoport esélyese, de a csapat most is mindent megtesz a feljutásért. A kapitány szerint a felkészülési meccsekből sosem szabad messzemenő következtetéseket levonni, az igazi játékerő éles helyzetben mutatkozik meg.

hirdetés

A világbajnokságra csütörtökön utazó keret egyik tagja, Hári János úgy fogalmazott: a csapatnál, mint mindig, most is jó a hangulat, keményen készülnek a vébére. „A hangulat szokásosan jó, egy jégkorongcsapatban általában jó hangulat van az öltözőben. Keményen dolgozó emberekből áll össze egy ilyen csapat, mindenki készen áll, várja az utazást, hogy megérkezzünk Kijevbe és megkezdjük a mérkőzéseket. Az edzés fontos, de nem a kedvenc része a sportolónak; a versenyek, a meccsek a legfontosabbak, és mindenki ezt várja most már” – fogalmazott.