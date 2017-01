A világranglista első két helyezettje is pályára lép Katarban

Hamarosan kezdetét veszi a katari nyílt teniszbajnokság. A torna magas összdíjazása sok teniszsztárt vonz a versenyre. Az idein többek között Andy Murray és Novak Djokovic is megméreti magát.

A világelső Andy Murray és a korábbi listavezető Novak Djokovics nem győzte egymást dicsérni.

hirdetés

„Sokszor játszottunk nagy fontossággal bíró mérkőzéseket egymás ellen, például Grand Slam-tornákon vagy akár az olimpián. Legutóbb a világelsőségért csaptunk össze. Nagyon sokszor ütköztünk már meg, a legnagyobb díjakért harcoltunk, remélem, hogy idén sem lesz másként” – mondta a világelső Murray.

Az olajmonarchiában rendezett verseny összdíjazása 1,2 millió dollár, ami jelentős summa még a legnagyobb sztároknak is.

„Andynek kiváló éve volt 2016, főleg az év második felében játszott nagyon jól, teljesen megérdemelten lett világelső év végére. Nagyon örülök, hogy most is itt van velünk Katarban. Tavaly Nadal is játszott itt, ez a torna mindig hozza a legnagyobb teniszezőket, szeretünk itt lenni, sokáig ezt szavaztuk meg a legjobb ilyen jellegű tornának” – fogalmazott Djokovic.

hirdetés

Ha csak az egy főre jutó bruttó hazai összterméket nézzük, akkor Katar a világ leggazdagabb országa.