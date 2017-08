A sportállamtitkár nem zárná ki Bienerth menesztését

Nem zárta ki a sportállamtitkár, hogy Bienerth Gusztávot menesztik posztjáról.

Szabó Tünde újságírói kérdésre azt mondta: mindenképpen szakmai vezetést tartana szerencsésnek a Magyar Úszó Szövetség élén. Azt is hozzátette: elsődleges célja, hogy a sportág vezetése körül kialakult helyzet senkire ne hasson negatívan, a sportolók és a szakemberek pedig végezhessék a munkájukat.

hirdetés

hirdetés

– Én mindenféleképpen egy szakmai vezetőt tartok szerencsésnek. Ugye most már egy sportszövetségnek a vezetősége nagyon sok feladatnak meg kell, hogy tudjon felelni. Így a menedzselés szempontokat is figyelembe kell venni. Szakmailag ismernie kell a különböző feladatok rendszerét, úgyhogy nagyon összetett ez a feladat. Úgyhogy én a szakma oldalán álltam mindig is, és amellett fogok állni, de természetesen a menedzser típusú szemléletnek bent kell lennie a szövetségnek.

– Akkor nem feltétlenül távozik Bienerth Gusztáv?

– Én ezt nem mondtam – válaszolta a sportért felelős államtitkár.