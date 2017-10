A sírból jött vissza Nadal

A pekingi, valamint a tokiói nyílt tenisztornán szerepelnek a férfi teniszezők legjobbjai. A kínai fővárosban nem sok kellett, hogy már az első fordulóban vereséget szenvedjen a világelső Rafael Nadal.

Már az első fordulóban megérintette a kiesés szele Rafael Nadalt a pekingi nyílt teniszbajnokságon. A világelső spanyol az első szettet 6:4-re elbukta Lucas Pouille ellen. A francia teniszező a második játszmában a győzelemhez is közel volt. Két meccslabdája is volt a rövidítésben. Nadal azonban visszajött, és végül 7:6-ra nyert. A mindent eldöntő harmadik felvonás is szorosra sikerült. Végül Nadal 7:5-re behúzta a szettet, így bejutott a legjobb 16 közé, ahol az orosz Khachanovval találkozik.

hirdetés

Egy másik spanyolnak viszont az első kör jelentette a végállomást. A negyedik helyen kiemelt Pablo Carreno Busta meglepetésre sima 6:0, 6:4 arányú vereséget szenvedett a belga Darcis ellen, aki a következő körben a szerb Lajoviccsal csap össze.

Nem hibázott viszont Roberto Bautista, aki a kínai Zhangot verte egy óra alatt 6:1, 6:3-ra. A spanyol a legjobb 16 között a brit Bedene ellen ragad ütőt.

Győzelemmel kezdett a tornán másodikként rangsorolt Alex Zverev. A fiatal német teniszező a brit Kyle Edmundot verte 6:3, 7:6-ra. A következő körben az olasz Fabio Fognini lesz az ellenfele.

Tokióban a tornán harmadikként kiemelt kanadai Milos Raonic két játszmában 6:3, 6:4-re verte a szerb Troickit. A legjobb 16 között a japán Sugitával csap össze.

Míg a francia Gasquet az amerikai Querrey-t múlta felül 6:4, 7:6-ra. Következő ellenfele a hazai közönség előtt játszó Ucsijama lesz.

hirdetés

A japán fővárosban is hozott meglepetést az első forduló. A második helyen kiemelt Thiem szettelőnyről kapott ki az amerikai Johnson ellen. Az első játszmát 6:4-re hozta az osztrák. Johnson azonban fordítani tudott, 7:6, 6:4-re megnyerve a második és a harmadik szettet.