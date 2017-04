A legnagyobb német rangadót rendezik ma a kupában

Bayern München–Borussia Dortmund rangadót rendeznek ma a labdarúgó Német Kupa elődöntőjében. A Bayernnél a címvédés a cél, a Dortmundot sérülések tizedelik – a tavalyi ezüst után most nyerni szeretne.

A tavalyi kupadöntő visszavágójára ezúttal az elődöntőben kerül sor a Német Kupában. A Bayern München labdarúgói a BL-kiesés után ebben a sorozatban térnének vissza a győztes útra.

hirdetés

„Az egyik legnagyobb motiváció, hogy ott lehessünk a berlini döntőn, és az egyik legrégebbi ellenfelünket győzzük le. Ez lebeg a szemünk előtt. Az utóbbi hat évben mindig összecsaptunk a Dortmunddal a kupában, ez még érdekesebbé teszi a párharcot. Ez is mutatja a rivalizálás erejét. Aki ilyenkor nem elég motivált, annak nem szabad futballoznia” – mondta Philip Lahm, a müncheniek védője.

A Dortmund sérülésektől tizedelve megy neki a ma esti elődöntőnek. Thomas Tuchel vezetőedző szerint azonban a sárga-feketéknél sincs gond a győzni akarással.

„Természetesen nyerni akarunk, bár tudjuk, hogy nem lesz könnyű. Jó lenne visszatérni Berlinbe, és ha már ott vagyunk, a kupát is elhozni. Ez az álmunk. Ott voltunk tavaly is, most is ott akarunk lenni és győzni. Ehhez Münchenen át vezet az út, nehéz, de teljesíthető feladat” – mondta a német tréner.

hirdetés

A 20.45-kor kezdődő elődöntő győztese a tizenegy év után a fináléba jutó Eintracht Frankfurttal játszik a Német Kupáért május 27-én.