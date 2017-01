A legendák egyetértenek a FIFA-elnök elképzelésével

Egykori klasszis labdarúgók is egyetértenek a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség elnökének azon ötletével, hogy a jelenlegi 32-ről 48 csapat vehessen részt világbajnokságon. A változtatást a 2026-as vb-től vezetnék be.

Legendákból nem volt hiány azon a gálamérkőzésen, amelyet a zürichi FIFA-gála előtt rendeztek. Carles Puyol, Gabriel Batistuta, David Trezeguet vagy éppen Diego Maradona is futballcipőt húzott, de pályára lépett Alexander Ceferin, az európai, valamint Gianni Infantino, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség elnöke is. Utóbbi ötletét, amely szerint 2026-tól a jelenlegi 32-ről 48-ra emelnék a vb-n részt vevő csapatok számát, több egykori klasszis is támogatja.

hirdetés

„Elégedett vagyok az elnökkel, és egyetértek Gianni Infantino kezdeményezésével, mert így olyan országoknak is lenne esélye a kijutásra, amelyek most a kvalifikáció kezdetekor tudják, hogy teljesen esélytelenek. Minden válogatott a vb-részvételről álmodik, fantasztikus ötletnek tartom a bővítést" – nyilatkozta az 1986-ban világbajnok argentin legenda, Diego Maradona.

Infantino szerint a tagszövetségek túlnyomó része támogatja elképzelését. Az olasz–svájci sportember februári megválasztása előtt még a 40 csapatos torna ötletével kampányolt, később javasolta, hogy még ennél is többen vehessenek részt vb-n.

„Szerintem ez egy ragyogó ötlet, és ez egy nagyszerű lehetőség azoknak az országoknak és azoknak a játékosoknak, akiknek eddig nem volt alkalmuk világbajnokságon szerepelni. Tehát összességében ez egy szép gondolat, bár a részletek kidolgozásához még időre van szükség” – mondta a '98-ban világbajnok francia játékos, David Trezeguet.

hirdetés

A bővítésről a FIFA-tanács keddi ülésén döntenek.