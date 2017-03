A februári olimpián már indulna Miklós Edit

Ősszel újra sílécre állna, decemberben pedig már versenyezne is Miklós Edit alpesisíző, aki két hónapja sérült meg súlyosan az ausztriai lesiklóverseny edzésén. A baleset óta szülővárosában, Csíkszeredán végzi a rehabilitációt gyógytornászával.

„Az elülső és a hátsó szalag és a meniszkusz megsérült, itt a szalagokat összevarrták, most azt várjuk, hogy összeforrjanak.”

Januárban, egy ausztriai világkupaverseny edzésén szenvedett horrorsérülést Miklós Edit.

„Ahol mérték a sebességemet ott százhússzal mentem. Száztíz-százhúsz körül lehetett, amikor a laposra értem. Igazából csak annyit éreztem, hogy a jobb lábam elfutott, utána elestem, és közben fájdalmaim voltak” – mesélte Miklós Edit.

A sportoló most gyógytornásszal dolgozik.

„Most vagyunk a hetedik hét végén, úgy gondolom, hogy nagyon jól haladunk. Egy hete már mankó nélkül jár Edit, otthoni környezetben már csak a jobb ortézist viseli, kinti környezetben viseli a balt is. Úgy tervezzük, hogy a bal lábáról kint is el fogja hagyni az ortézist. Nagyon elégedett vagyok, jövő hét végén készül Edit egy ellenőrzésre Ausztriába. Remélem, hogy az orvosa is elégedett lesz, az elmúlt hét hét nagyon megterhelő volt számára, sokat dolgozott” – árulta el Zakariás Éva gyógytornász.

A síelő mindenképpen ott akar lenni a jövő februári olimpián.

„Szeptemberben már sílécre állhatok, már annyira erős leszek, és remélem, fájdalmaim sem lesznek síelés közben. Hogyha szeptemberben tudok sízni, akkor tervünk szerint decemberben már az első világkupán részt tudok venni, és akkor februárra újra bele tudok lendülni a versenyzésbe. A sízést nem fogom elfelejteni, a versenyzésbe kell kicsit jobban belelendüljek, és újra önbizalmat kell kapjak. Ugye egy ilyen esés után felmerülhet az, hogy félni fogok de ezt megpróbáljuk már az elején leküzdeni, akkor nem lesz gond, és az olimpián, amely februárban van, száztíz százalékosan részt tudok venni” – így Miklós Edit.

A sportoló a 2014-ben, Szocsiban megrendezett játékokon hetedik lett lesiklásban, ami a legjobb magyar eredmény téli olimpián.