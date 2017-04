„A célvonalban megtudod” – több ezren indulhat a Spartan Racen

Több mint hétezren vettek részt a Spartan Race veszprémi futamán. Az amerikai gyökerekkel bíró rendezvény egy több kilométer hosszú, természetes és mesterséges akadályokkal tarkított futóverseny, a résztvevők extrém körülmények között sárban, vízben teljesítik a távot.

Már hónapokkal ezelőtt betelt a létszám, a Veszprém Sprinten hétezren indultak. „Ez a sprint táv, ez a legrövidebb távunk, ami 5-8 km között van. Maga a pálya, hogy mit, milyenfajta akadályokat rejt, illetve hogy a táv pontosan mekkora, azt mindig csak utólag tudjuk meg, ugye ahogy a szlogenünk is mondja, 'you will know at the finish line', vagyis a célvonalon tudni fogod” – mondta Sisak Zsófia, a Spartan Race Hungary versenyigazgatója.

A feladatok változatosak voltak. Meredek emelkedők, hideg vizű patakmeder, több mint 20 akadály várta a spártaiakat.

„Fizikai erő nyilván kell. Nekem, a kötélmászás elég kemény volt, hegyeken voltunk túl, illetve a víz az elég hideg volt, úgyhogy kemény” – mesélte Vígh Anita.

„Az embert kimozgatja a komfortzónájából, szeretem az ilyen extrém sportokat, szeretem a futást, úgyhogy szerintem ezen a versenyen minden együtt van, amit egy ilyen extrém sportokra vágyó ember szerethet. Meg hát a természet. Csapatszellem, sok olyan ember, akinek ugyanolyan az érdeklődése, úgyhogy ez egy hatalmas adrenalinbomba, mindenkinek csak ajánlani tudom” – mondta Zsigmond Szabolcs.

Több mint ezer gyerek is rajthoz állt. A legkisebb spártaiaknak külön akadálypályát alakítottak ki. A felnőttek pedig indulhattak a jótékonysági futamon is, a befolyt összeggel pedig egy veszprémi készségfejlesztő oktatási intézményt támogattak.