A Bayernnél idén is a triplázás a cél

Pénteken kezdődik a német labdarúgó-bajnokság, a Bundesliga idei szezonja. Az elmúlt öt kiírást megnyerő bajor sztárklub, a Bayern München triplázna, a szurkolók optimisták a csapat nyári igazolásai láttán.

Hetek óta készül a bajnokság nyitányára a Bayern München labdarúgócsapata. Carlo Ancelotti együttese mint minden évben, most is elsődlegesen a Bundesliga megnyerésére összpontosít. De most is a triplázás a legnagyobb álom.

hirdetés

„Szerintem a csapat mindig a bajnokságra koncentrál legelső sorban. A német kupa már egy kicsit más, ott nem árt, ha szerencséd is van. Ha összekerülünk a Dortmunddal vagy a Schalkéval, benne van a vereség, viszont optimista vagyok a Bajnokok Ligájával kapcsolatban is” – mondta egy szurkoló.

A bajorok a 2013-as BL-győzelmük óta háromszor jártak a legrangosabb európai kupa elődöntőjében. Tavaly azonban a legjobb nyolc között búcsúztak, a későbbi győztes Real Madrid ejtette ki őket.

„Nagyon jó játékosok érkeztek, szerintem legalább a duplájára nőtt a keret értéke. Rendkívül erős csapattal kezdjük a szezont, a bajnoksággal kapcsolatban végtelenül optimista vagyok. A kupa már más kérdés, a Dortmund ellen láthattuk, hogy néha beletörik a bicskánk a nagy teherbe, de a BL-ben is remélem, hogy nagyon sokáig jutunk” – mondta egy másik drukker.

hirdetés

A Bayern München eddig több mint 70 millió euróért igazolt játékosokat, kölcsönbe pedig megszerezték a Real Madridtól a kolumbiai James Rodríguezt. Carlo Ancelotti csapata pénteken este fél kilenckor kezdi a bajnoki szereplést a Bayer Leverkusen ellen.