A bátorság a jelszó Lisszabonban

Március utolsó hétvégéjén játszik vb-selejtezőt a magyar labdarúgó-válogatott Portugáliában. Egy vereséggel elúszhatnak a továbbjutás esélyei.

Bátor játékot vár a magyar futballválogatottól Lisszabonban a szövetségi kapitány. „Nyáron három gólt rúgtunk nekik, de ugyanennyit kaptunk is – ebből kiindulva a védekezésünkön javítani kell. Természetesen ők is nyerni akarnak, de mi is, és tudják, hogy ha mi győzünk, akkor utolérjük őket, és komoly esélyünk lesz a továbbjutás kiharcolására” – nyilatkozta Bernd Storck.

A válogatott vezetője olyan rutinos játékosokat hagyott ki a keretből, mint Nikolics Nemanja, Elek Ákos és Böde Dániel. Guzmics Richárdot sérülés, Kleinheisler Lászlót pedig eltiltás miatt kell nélkülöznie március 25-én. Így megnyílt az út az újoncok, Holman Dávid, Eppel Márton és Vinícius Paulo előtt.

„Mindenki tudja, hogy mennyire fontos ez a mérkőzés. Nagyon örülök, hogy itt lehetek a csapatban, és nagyon motivált vagyok. Tudom, hogy újoncként keményebben és jobban kell dolgoznom, mint bárki másnak ahhoz, hogy helyem legyen a csapatban. De ezen leszek. A legfontosabb, hogy a mérkőzés jól sikerüljön” – mondta a brazil származású Vinícius, aki múlt pénteken tette le a magyar állampolgársági esküt.

Eppel Márton remek szezont fut a Honvéddal. Kilenc góljával második a góllövőlistán a hazai bajnokságban.

„Új játékosok vagyunk itt, a szakmai stábnak is meg kell ismernie minket – személyesen, a játékunkat azért már ismeri. Meg kell nézniük, hogy mennyire tudunk beilleszkedni, és hogyha jól tudunk teljesíteni, akkor a szűkebb keretbe is be tudnak minket válogatni. Ezen az egy héten múlik minden. Mindent meg fogok tenni azért, hogy a szűkebb keretben is benne legyek, és Lisszabonban esetleg debütálhassak” – mondta el a labdarúgó.

A csoportot Svájc vezeti 12 ponttal a 9 pontos Portugália és a 7 pontos Magyarország előtt.