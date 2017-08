Hosszas huzavona végén a Barcelona csapatához igazolt Hanga Ádám.

A magyar kosárlabdázót már június óta csábította a katalán klub, azonban eddigi csapata élt opciós jogával. A Barcelona most mégis le tudta igazolni az irányító hátvédet három évre, mely idő alatt hét és fél millió eurót fog keresni. Hanga már a jövő héten kezdődő Európa-bajnokságra koncentrál, melyen a magyar válogatott 18 év után vesz részt ismét.

hirdetés

„A realitás az hogy örülni kell hogy kint vagyunk az eb-n, a cél pedig az kell legyen hogy továbbjussunk a csoportból. Holnap utazok ugye az utolsó felkészülési tornára a válogatottal, nagyon izgatott vagyok mert egy hónapja nem játszottam mérkőzést, nem is tétmérkőzésről beszélek csak simán mérkőzést, kontakttal, úgyhogy nagyon jó lesz most nekem ez a hétvége mert tényleg élvezni fogom hogy újra játszhatok a srácokkal akik tényleg végigdolgozták az egész nyarat és innen köszönöm nekik hogy türelmesek voltak és megértették azt, hogy egyszerűen nem volt, nem tudtam menni és csatlakozni a válogatotthoz, úgyhogy most tényleg többszörös erőbedobással próbálom majd azt a munkát behozni, amit ők megtettek már az elmúlt egy hónapban a nyáron” – mondta a válogatott kosárlabdázó.