70 éves Fazekas László, aki segített volna, de nem hívták

70. születésnapja alkalmából köszöntötték Fazekas László olimpiai bajnok labdarúgót Újpesten. Az egykori kiváló játékos 92-szer lépett pályára a magyar válogatottban, amellyel aranyérmet nyert az 1968-as mexikói olimpián, továbbá két világbajnokságon is szerepelt (1978, 1982). Fazekas László az Újpestben nevelkedett, a felnőtt csapatban 1965 és 1980 között 408 meccsen 251 gólt szerzett. Kilenc bajnoki címet ünnepelhetett a lila-fehérekkel, háromszor volt gólkirály, egyszer pedig az európai ezüstcipőt is elnyerte. 1980-tól 5 évig Belgiumban játszott, majd utána belga csapatoknál edzősködött. Jelenleg Antwerpenben él, ám a magyar labdarúgást továbbra is nyomon követi.