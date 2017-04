21 év után jött az új „Madár” az ökölvívásban

Bár már pár hete tudni lehetett, mától hivatalosan is Erdei Zsolt irányítja a Magyar Ökölvívó Szövetséget. A népszerű Madár a szövetséget 1996 óta irányító Csötönyi Sándortól veszi át a stafétát. A veterán sportvezető azt mondta: megkönnyebbült a lemondás után. Szerinte nemtelen támadások érték a szövetséget és személy szerint őt magát is. Erdei Zsoltot azonban támogatja.

Nem volt nagy bokszoló, mégis a magyar ökölvívás megkerülhetetlen alakja volt Csötönyi Sándor, több mint 20 évig. 1996-ban lett a Magyar Ökölvívó Szövetség elnöke. Előtte három évig a testület alelnöke volt.

Csötönyi vaskézzel irányította a boksztársadalmat. A magyar amatőr boksz azonban régóta eredménytelenségben szenved. 1972 óta csupán két olimpiai aranyérmet tud felmutatni a sportág (1972 – Gedó György, és 1996 – Kovács „Kokó” István), holott előtte csak Papp László egymaga hármat szerzett. Rajtuk kívül még Csík Tibor, Énekes István, Harangi Imre, Kocsis Antal, és Török Gyula állhatott fel az olimpiai dobogó legmagasabb fokára.

Legutóbb 2000-ben szerzett magyar ökölvívó érmet olimpián – éppen a Csötönyit váltó Erdei Zsolt. A tavaly nyári olimpia sem sikerült túl jól. Sokáig az is kérdés volt, egyáltalán lesz-e magyar bokszoló Rióban, ám végül Harcsa Zoltán és Bacskai Balázs személyében ketten is ott volt Brazíliában. Bacskai az első mérkőzésen kikapott, míg Harcsa az első megnyerte meccse után a mumusának számító Arien Lopezzel találta szembe magát, aki megverte, így nem jutott a legjobb nyolc közé. Világbajnokságon pedig legutóbb 2009-ben volt magyar dobogós, akkor Káté Gyula szerzett bronzérmet.

Csötönyi,ha kell,még manapság is beáll megmutatni egy-két mesterfogást Fotó: Ch. Gáll András / Magyar Nemzet

A kritikus hangok pedig felerősödtek. Az ügy kísértetiesen hasonlított a Gyárfás Tamás, volt úszóelnök elleni fellépéshez. Először Kovács István nevezte szélhámosnak Csötönyit. Kokó 12 éven keresztül állt harcban a szövetséggel, bár egy időre kibékültek és még tiszteletbeli elnöke is lett a szövetségnek. Később azonban folytatódott a vita, bár Csötönyi 2012-ben éppen Kokónak akarta átadni az elnök tisztséget, ám az olimpiai bajnok azzal utasította vissza a felkérést, hogy azt nem Csötönyinek kell eldöntenie.

Tavaly év végén Rácz Félix bokszpromóter, a Felix Promotion vezetője támadta nyíltan Csötönyit. Rácz 12 pontban fogalmazta meg, hogy minek kellene megváltoznia a magyar ökölvívásban.

Bár Csötönyi Sándor Kokó és Rácz Félix támadására is reagált, egyre nehezebben viselte azokat és bejelentette hogy hajlandó lemondani az elnöki posztról, de csak kizárólag Erdei Zsolt javára, akit maga kért fel, hogy vállalja el feladatot. Madár elfogadta a felkérést, ezt követően pedig országjárásba kezdett, hogy tudomást szerezzen a problémákról és hogy elnyerje a boksztársadalom támogatottságát. Kikötötte ugyanis, hogy csak a kellő támogatással a háta mögött ül be az elnöki székbe.

Csötönyi ment, Erdei jött

Eljött végül április 1-e és amit addig is tényként kezeltek, hivatalos lett. Erdei Zsoltot egyedüli indulóként, egyhangú támogatással, ellenszavazat nélkül választották meg a Magyar Ökölvívó Szövetség elnökévé a következő öt évre. Az általa javasolt hét alelnököt és tizenhárom elnökségi tagot is egyhangúan szavazta meg a közgyűlés. Madár nem is tétlenkedett sokáig, az ülés után pár perccel elnökségi ülést hívott össze.

Erdei Zsoltot választotta közgyűlés a Magyar Ökölvívó Szövetség elnökévé 2017. április 1-én.

Az új elnök lmondta a legfontosabb az egység és az, hogy azt a szabályrendszert, amit megalkotnak, mindenki tartsa be.

Az egység megvan, az egységet meg kell tartani. Ha ez megvan, egyforma módon gondolkodunk és ez a gondolkodásmód, illetve az a szabályzat, melyet mi közösen meghozunk, mindenki betart, én azt gondolom, hogy ezzel nem lesz semmi probléma, az ökölvívás fel fog lendülni. Ha tényleg összefogva tudunk így tovább menetelni, akkor mindenképpen eredményes lesz a magyar ökölvívás.

Hatalmas megtiszteltetésnek tartja, hogy ő lehet az elnök, és fellendíteni a hazai bokszot.

Ha ara gondolok, amikor a KSI-ben 10 évesen az ökölvívás szerelmese lettem és hál' Istennek egy sikeres sportkarrier után, az elnöki posztig jutottam, ez egy óriási dolog. Ez ugyanakkor nagyon felelősségteljes munkát igényel, mindent meg kell tennem azért, hogy az ökölvívás fellendüljön, az egész országot átölelje és olyan pozícióba kerüljön a sportágak között és olyan megítélése legyen, ami megilleti. Óriási terhet tettek a vállamra, de szerencsére erős, úgyhogy elbírom.

Erdeit sokan megbízható embernek tartják, ezért sikerült összeszednie az aláírásokat Fotó: Béres Attila / Magyar Nemzet

Úgy érzi, ő a megfelelő ember, hogy helyre tegye a dolgokat.

Van min dolgozni. Eredményesség szempontjából nagyon sokat kell fejlődni. Az eredményességet pedig apró, kis munkák teszik össze. Ehhez az is szükséges, hogy a megfelelő helyekre, a megfelelő emberek kerüljenek, megfelelő edzésképzést kell biztosítanunk és támogatni kell azokat a fiatal bokszolókat, akik az utánpótlásból kerülnek fel. Ehhez szükségem van az elnökség tagjainak támogatására – legyen az anyagi, vagy akár kapcsolati jellegű. Fontos továbbá, hogy a profik és amatőrök közötti ellentétet feloldjuk. Úgy gondolom, hogy erre én vagyok a legmegfelelőbb személy és bízom benne, hogy felnőttem ezekhez a feladatokhoz.

Csötönyi: Devalválták a magyar amatőr ökölvívást

Csötönyi Sándor nem szakad el a boksztól. A közgyűlés egyhangúan választotta tiszteletbeli elnökké. Csötönyi elmondta, támogatja Erdeit a jövőben és ha igény van rá, szívesen ad tanácsot. Ezt bizonyítja is, hogy az elnökségi ülésen részt vett, elmondása szerint Erdei Zsolt hívására.

Miért döntött a lemondás mellett?

A feleségem lebetegedett és különböző nemtelen támadások értek. December 5-én zajlott a magyar bajnokság, én pedig emiatt nem tudtam ott lenni mellette, amikor operálták. Ekkor elgondolkodtam, hogy ideje lenne menni. Erdei Zsolt végül elvállalta, aminek nagyon örültem. A magyar viszonyok között az irigység, a rosszindulat, a sandaság könnyen elindul és már Zsolthoz sem úgy viszonyultak, mint azelőtt, hogy én felkértem volna. Szerencsére minket nem tudtak összeugrasztani, a bizalom megvan köztünk. Sokan lebecsülték őt, de én egy nagyon értékes embernek tartom.

Hogyan tekint vissza az elmúlt 21 évre? Csinálna-e valamit máshogy?

2013-ig egyedül én, a baráti köröm és a szponzorok tartották el a magyar amatőr ökölvívást. Egy fillért nem kaptunk, minket sohasem konszolidáltak. Gondoljon bele, hogy állami támogatás nélkül hoztunk Magyarországra egy felnőtt világbajnokságot 300 ezer dollárért, egy junior világbajnokságot 150 ezer dollárért, egy kadett világbajnokságot 100 ezer dollárért, egy női Eb-t 200 ezer dollárért – ezeket mind ki kellett gazdálkodni, a pénzt ezekre össze kellett kalapozni, az állam ezekhez egy fillért nem adott. Ezen kívül volt öt junior Eb, és a többi. Az elmúlt három évben világ-, vagy kontinentális versenyt hoztunk Magyarországra, csak ezekre a média nem harapott rá, ahogy arra sem, hogy tavaly is volt egy Európa-bajnokunk, meg egy felnőtt Eb-ezüstérmes lány versenyzőnk és kilenc érmet szereztünk az ifjúsági és egyéb versenyeken. 2013-tól, ahogy jöttek az állami pénzek és ezzel együtt a támadások, akkor kezdtek el megint az ökölvívással foglalkzni. Mindeni hozzá akart férni a támogatásokhoz, hirtelen mindenki edző akart lenni és utánpótlás-nevelő egyesületet akar nyitni, hogy részesüljenek belőle.

Csötönyi Sándor bejelenti lemondását a Magyar Ökölvívó Szövetség közgyűlésén az Aréna Hotelben, 2017. április 1-én.

Az Önt és a szövetséget ért támadások kizárólag a pénz miatt voltak, vagy más is lehetett a háttérben?

Ha megnézi, hogy kik intézték ezeket a támadásokat, láthatja, hogy olyanokról van szó, akik életükben az amatőr bokszban, eredménykényszer alatt nem dolgoztak. Kovács István sem és Rácz Félix sem és még sorolhatnám tovább. Egészen más, ha minden feltétel biztosítva van számomra, vagy pont fordítva, nekem kell biztosítani a feltételeket. Devalválták a sportágat, azt mondták, hogy az edzőink nem nemzetközi szintűek. Ezek ugyanazok az edzők, akik náluk, a profiknál is vannak. A mi (amatőrök) versenyzőinket használják, az általunk kinevelt bokszolók mennek el profinak, a mi edzőtermünkben készülnek, a mi edzőinket, akiket mi fizetünk, használják, utána meg azt mondják ránk, hogy nem le vagyunk maradva. Melyik sportág bírná el, hogy egy Kokó, Erdei Zsolt, Balzsay Károly, a Bedák-testvérek, Nagy János, Kótai Mihály, Szellő Imre, Harcsa Zoltán mind elmentek profinak. Őket nem lehet 3-4 év alatt pótolni, ahhoz legalább 5-6 év kell. Éppen azért azt mondom, hogy akik kritizálnak minket, azok inkább személyes sértettség miatt teszik. De kibújt a szög a zsákból, azután, hogy devalválták az amatőr bokszot, most a „húsosfazékhoz” szeretnének jutni ők is.

Részt vett a közgyűlés utáni elnökségi ülésen. Ez azt mutatja, hogy továbbra is aktív tagja marad a szövetségnek?

„A tiszteletbeli elnöknek kutyakötelessége az ökölvívást képviselni, ezen belül is a szövetség álláspontját. Én még két évig nemzetközi tisztségviselő vagyok, és Erdei Zsolt is igényli a segítségemet és azokra a kérdésekben, amikben kíváncsi a véleményemre, igyekszem segíteni. A közgyűlés után is azt kérte, hogy vegyek részt az elnökségi ülésen. Szakmai kérdésekbe azonban nem vagyok hajlandó beleszólni, ő a vezetője és a felelőse most a magyar amatőr ökölvívásnak. Tiszteletbeli elnökként az ő, illetve a szövetség felkérésére képviselem az ökölvívást.”

A szövetségi kapitány már Tokióra koncentrál

Ifjabb Balzsay Károly korábban kifejezte, hogy támogatja a változást a szövetségben, és teljes mértékben Erdei Zsolt mellett áll. A szövetségi kapitány abba, hogy miért alakult ki viszály bokszberkeken belül, nem ment bele, szeretne csak a jövőre koncentrálni. Szeretné, ha a 2020-as tokiói olimpián már éremért léphetnek ringbe a magyar ökölvívók. A legfontosabb feladat szerinte azonban az, hogy a magyar ökölvívás megítélése megváltozzon.

„Az én szakmai munkámat olyan óriási módon nem fogja befolyásolni, annyiból esetleg igen, és amit én várok a Madártól, meg az új vezetéstől, hogy Magyarországon az ökölvívás megítélése változzon. A legfelsőbb sportvezetés felénk mutatott megítélése változzon pozitív irányban, illetve ami nagyon fontos, hogy a Nemzetközi Ökölvívó Szövetségben a mi megítélésünk, ami most sajnos most nem a legjobb, az nagyban változzon azzal, hogy egy volt amatőr és profi ökölvívó vezeti a magyar amatőr szakszövetséget."