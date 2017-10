Zűrzavart hagy maga után Botka

Botka László lemondásáról tudósít a Reuters. A magyar kormány Soros György elleni vádjairól cikkez a The Times. A túl laza amerikai fegyvertartási szabályokat tükrözheti a Las Vegas-i lövöldözés.

Botka László lemondásáról tudósít a Reuters. A szerző szerint a szocialista politikus zűrzavart hagy maga után a baloldalon, és bebetonozza Orbán Viktort az ország élén. A cikk alapján a baloldal összeomlása a Jobbiknak jelenthet pluszszavazókat, és valamennyire igazolja a Momentum Mozgalom állítását, miszerint új politikusnemzedékre van szükség.

A magyar kormány Soros György elleni vádjairól cikkez a The Times. A brit napilap szerint a nemzeti konzultáció kérdőíve valójában a kormány propaganda-szórólapja. Ahogy a szerző fogalmaz, a Soros-ellenes kampány egyesíti a bevándorlóellenes EU-szkepticizmust egy nemzetközi összeesküvés képével, amelyet egy zsidó pénzember irányít – mindezt egy olyan országban, ahol komoly múltja van az antiszemitizmusnak, és ahol most is erősen jelen van a szélsőjobboldaliság.

A túl laza amerikai fegyvertartási szabályokat tükrözi a Las Vegas-i lövöldözés – áll az International Business Times cikkében. A lap által megszólaltatott szakértő szerint Nevada államban nem kell engedély puskák és kézifegyverek vásárlásához, s nyilvánosan is hordhatnak maguknál fegyvert az emberek éttermekben, bárokban vagy kaszinókban is. A cikk arra is rámutat, hogy az Egyesült Államokban naponta átlagosan 93 embert ölnek meg lőfegyverrel, és az így elkövetett gyilkosságok száma 25-ször nagyobb, mint bármely más fejlett országban.

