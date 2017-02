Zavargások Stockholmban: „ahol kevés a munka, több a baj”

Zavargások törtek ki Stockholm egyik többségében bevándorlók lakta városnegyedében. Fiatal randalírozók autókat gyújtottak fel, üzleteket fosztottak ki, és kövekkel hajigálták a rendőröket. A zavargások azt követően törtek ki, hogy a hatóságok őrizetbe vettek valakit a környéken kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények gyanújával.

Összecsapások voltak Stockholm Rinkeby negyedében. A forrongás akkor kezdődött, amikor a rendőrök egy metróállomás közelében őrizetbe vettek egy férfit. Az észak-stockholmi külvárosi kerületben javarészt migránsok laknak.

„Az első hullámban egy kábítószerügy miatt avatkozott be a rendőrség, és próbálta meg letartóztatni az érintetteket, bementek egy ingatlanba, és egy körözés alatt álló férfit találtak, ennek a férfinak a letartóztatásakor a rendőrök hatalmas ellenállásba és erőszakba ütköztek. Köveket dobáltak feléjük, és más erőszakos cselekmények is történtek” – számolt be Jan Evensson rendőrfelügyelő.

Az egyenruhások figyelmeztető lövéseket is leadtak. Az erőszak második hullámában tíz autót gyújtottak fel a randalírozók, és boltokat fosztogattak. Többek között egy pizzázót is tönkretettek.

„Nincs energiám. Elegem van ebből a térből. Mindig történik valami. Már nem bírom. Kinek van erre szüksége?” – panaszkodott egy étteremtulajdonos, Bengi Yusma.

Rinkeby egyike a 15 legsebezhetőbb svéd városrészeknek a hatóságok szerint. 2013-ban egy másik, javarészt migránsok által lakott stockholmi kerület, Husby került a figyelem középpontjába, amikor az öt napig tartó utcai harcokban több mint száz autót gyújtottak fel és hét rendőrt sebesítettek meg a zavargók. A svéd rendőrség szerint azonban nincsenek olyan területek Svédországban, amit no-go zónának lehetne nevezni.

„Nem gondolom azt, hogy vannak no-go zónák Svédországban. Nem hiszem, hogy van ilyen, azonban vannak olyan területek, ahol nagyobbak a kihívások, de ez évek óta így van, ennek oka az, hogy az embereknek munkára van szüksége. Azt látjuk, hogy ahol kevés a munka, ott több a baj. Ez egyáltalán nem újdonság” – tette hozzá Jan Evensson.

A Rinkeby negyedben történt összecsapásokban senki sem sérült meg súlyosan, és a rendőrök órák alatt helyreállították a közbiztonságot, ugyanakkor a környéken megerősítették az egyenruhások jelenlétét.