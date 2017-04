WP: Szembefordult magával a Fidesz

Saját magával fordult szembe Orbán Viktor és a Fidesz, amikor a szabadság helyett az orosz-török stílusú szélső-jobbos populizmust hirdetik, és a félelem-keltéssel igyekeznek szavazatokat szerezni. A magyar miniszterelnököt pedig már a legnagyobb jobboldali lap is szélső-jobb-oldalinak tartja.

A Washington Post szerint Orbán Viktor hiába tanult maga is Soros György pénzén, mostanra elfelejtette, hogy az emberek szabadságra vágynak. Ezért volt rendszerváltás, és ezért működik a Közép-európai Egyetem is. Orbán Viktor viszont elkanyarodott az eredeti értékrendjétől és a Fidesz szembefordult önmagával. A szabadság helyett a török-orosz stílusú szélsőjobbos populizmust követik és a civil társadalom ellen is putyini módszerekkel harcolnak.

A magyar kormány háborút indított a szólásszabadság ellen - ezzel indít az Open Democracy összefoglalója a magyar kormány demokrácia-ellenes hadjáratáról. Emlékeztetnek, hogy a kabinet 2010 óta a gyűlölködésre, valamilyen csoport közös utálatára épít. A gyűlölet a Fidesz-KDNP a közösségteremtő ereje, legyen szó menekültekről, Brüsszelről, vagy Soros Györgyről. Így el tudják terelni a figyelmet a brüsszeli pénzek lenyúlásáról, az egészségügy, az oktatás és a gazdaság rossz állapotáról és a mindent átszövő korrupcióról.

A fidesz ellenségképével foglalkozik a Politico is. Ők a nemzeti konzultáció hazugságait elemzik. A stratégia része, török és orosz mintára, hogy az ellenzéket összemossák a bűnözőkkel és megpróbálják elhitetni, hogy aki másként gondolkodik, az nem is lehet magyar, hiszen csak a kormány lehet az igazi magyar. Emellett eltörpül, hogy a kormány konzultációs propaganda-anyagának az állításai tételesen cáfolhatók.

Már Donald Trump lapja, a Breitbart is szélsőjobboldalinak nevezi Orbán Viktort. A magát alternatív jobboldaliként definiáló oldal szerint a szélsőjobboldali magyar miniszterelnöktől egyre többen tartanak Európában, miközben ő a keresztény ideológia védelmezőjeként próbál tetszelegni.