Vonzódott a fegyverekhez a Las Vegas-i mészáros

59-re nőtt a Las Vegas-i lövöldözés halálos áldozatainak száma, a mészárlás több mint 520 sebesültjét kórházban ápolják. A 64 éves elkövető házát és a hotelszobáját is átkutatták, számtalan lőfegyvert és robbanószert találtak. Stephen Craig Paddock nyugállományba vonult könyvelő volt, a merénylet elkövetése után öngyilkos lett.

Számtalan gyertyát gyújtottak a vasárnapi tömegmészárlás áldozatainak emlékére Las Vegasban. „Szégyen, hogy egy ilyen tragédiának kell az embereket összehoznia. De bármi is az oka, hogy az emberek egyesülnek, ott vagyok” – fogalmazott az egyik résztvevő.

Az emlékezők között túlélők is voltak.„Talán a 3. dal volt, amikor meghallottam a lövéseket, azt hittem, tűzijáték. Az első kör után rájöttem, nem, menni kell. Megfogtam a barátom kezét, és menekültünk” – idézte fel a vérfürdővé változtatott countryfesztivált egy fiatal nő.

Nem tudni magyar áldozatról Szijjártó Péter külügyminiszter kedden sajtótájékoztatón erősítette meg, hogy a mészárlásnak nincs magyar áldozata, de többen konzuli védelmet kértek.



A véradóközpontok előtt hosszú sorok kígyóztak a közel 600 ezer lakosú városban. Volt, aki órákat várt azért, hogy segíthessen. 500 sérült vagy sebesült került kórházba. „Káoszt láttam. 40-50-en lehettek a teremben, vagy többen. Az ágyak mind megteltek, és az embereket meg csak hozták be” – mesélte az egyik vegasi kórház főnővére.

Az Egyesült Államokban változatlanul népszerű country szerelmeseire egy 64 éves nyugdíjas könyvelő nyitott tüzet a Mandala Bay szálloda egyik szobájából. Stephen Paddock szenvedélyes szerencsejátékos volt, az utóbbi években maga is Nevadában élt, tavaly költözött a hegyekből egy Mesquite nevű kisvárosba, amely 130 kilométerre fekszik a kaszinóiról ismert Las Vegastól.

„A nyomozók most a bizonyítékokon keresztül próbálják meg összeállítani a tömeggyilkosság mögött álló lehetséges motivációt és minden olyan részletet, ami segíthet megvilágítani ezt a szörnyű esetet. 23 lőfegyvert foglaltunk le a Mandalay Bayben és 19-et a mesquite-i házban” – ismertette Todd Fasulo, Las Vegas seriffhelyettese.

Magának való volt, és vonzódott a fegyverekhez

A szomszédok visszahúzódó emberként ismerték. „Nagyon csöndes, magának való volt. Azt halottam, hogy nem nagyon lehetett tudni, hogy otthon van, kivéve, hogy kihozta a szemetet, és visszament a házba” – mondta az egyik szomszéd.

Paddock idős édesanyja és öccse Floridában él. Apjuk bankrablásért ült, fiai alig ismerték. „Nem volt köze egyetlen politikai vagy vallási szervezethez, sem a fehér felsőbbrendűséget hirdetőkhöz, amennyire én tudom” – nyilatkozta Eric Paddock, az elkövető öccse.

Stephen Paddocknak nem volt priusza sem, katonai kiképzést nem kapott, és nem volt tagja a Nemzeti Gárdának. Szélsőséges csoportokkal nem állt kapcsolatban, bár az Iszlám Állam nevű terrorszervezet azt állítja, hogy a férfi a közelmúltban áttért a muszlim hitre, és annak nevében gyilkolt. A fegyverekhez valamiért mégis vonzódott.

„Teljesen normális időben jött be. Arról beszélt, hogy új a környéken, és felkeresi a környék összes fegyverüzletét. Talált a polcunkon olyat, ami tetszett neki, körbenézett máshol is, mielőtt vett valamit” – számolt be egy nevadai fegyverboltos.

Megint téma a fegyvertartás szigorítása

Nevada államban lehet a legkönnyebben fegyverhez jutni az Egyesült Államokban. A vásárlót átvilágítják ugyan, de nyilvántartásba nem veszik. A tulajdonukban lévő fegyvert bárkinek továbbértékesíthetik. Az Egyesült Államok történetének legvéresebb mészárlása után a demokraták ismét a fegyvertartás szigorítását követelik.

„Azt szeretném, hogy kollégáim is megérezzék azt a fájdalmat, amit egy ilyen szörnyű erőszak áldozatai éreznek, amikor egy ilyen testület hallgat. A fájdalom mély, a sebek mélyek Newtownban, de még mélyebbek amiatt, hogy ez a testület négy és fél éven át semmit sem tett, hogy megakadályozzon egy újabb tömeggyilkosságot” – közölte Christopher Murphy, Connecticut egyik demokrata szenátora.

Az államban 2012-ben egy iskolában követtek el vérfürdőt. A fegyvertartás korlátozását sürgeti Gabrielle Giffords arizonai képviselő is, aki néhány éve túlélt egy lövöldözést. „Olyan elnökre van szükségünk, aki elismeri, hogy a fegyveres erőszakkal kapcsolatos probléma létezik, és megoldáson dolgozik. Az amerikaiaknak többre van szükségünk, mint az elnök imáira, a terveire van szükségünk” – hangoztatta Giffords férje.

Amerikában a hasonló vérfürdők után rendre előkerül a fegyvertartás szigorítása, de a pénz és a fegyverlobbi eddig mindig erősebbnek bizonyult.