Büsszel is vizsgálódik a lex CEU miatt

Az Európai Bizottság azt fogja vizsgálni, hogy a magyar felsőoktatási törvény módosítása összhangban áll-e az Európai Unió alapértékeivel. A testület alelnöke szerint a magyar kormány Állítsuk meg Brüsszelt! nevű kampányára is válaszolni fognak.

A magyar jogállamisággal nincsenek rendszerszintű problémák, ugyanakkor egyes jogszabályok, intézkedések sértik az uniós jogot – így összegezte Magyarországgal kapcsolatos álláspontját az Európai Bizottság. A testület szerint politikai párbeszédet kell kezdeményezni a magyar hatóságokkal.

„Magyarországgal viták vannak nagyon konkrét jogi kérdésekben, kötelezettségszegési eljárásokban, ami nem jelent újdonságot a Bizottság és a magyar kormány között. Azonban, hogyha a magyar kormány szenvedélyesen nem is ért egyet a Bizottsággal, akkor is mindig késznek mutatkozott a Bizottsággal folytatott párbeszédre. Ezekkel a potenciális jogsértési esetekkel kapcsolatban is azt tudom mondani, hogy a Bizottság továbbra is abban érdekelt, hogy fenntartsa a párbeszédet a magyar hatóságokkal” – közölte Frans Timmermans.

Az EB első alelnöke azt is megígérte, hogy lesz válaszuk az Állítsuk meg Brüsszelt kampányra és nagyon szorosan nyomon követik a civileket érintő jogszabály-tervezetet, a menekültekkel való bánásmódot és a felsőoktatási törvény módosítását, ezek elemzésével azonban még nem végeztek. A CEU-t Közép-Európa egyik koronaékszerének nevezte, amit mindenképpen meg kell őrizni. A holland politikus hozzátette: nem világos, hogy Orbán Viktor mit akar.



„Tudni szeretnénk, hogy Orbán úr milyen irányba akarja kormányozni az országát. Ő velem együtt ott volt Rómában, aláírta a római nyilatkozatot, és ott együtt meghatároztuk az Európai Unió közös irányát. Hogyha ő aláírja ezt a nyilatkozatot, aztán hazamegy és azt mondja, állítsuk meg Brüsszelt, akkor itt mi történik. Kicsit nehéz megérteni, milyen irányba halad a magyar kormány, és ezzel kapcsolatban folytatunk majd politikai vitát” – tette hozzá Timmermans.

Ennek része lesz, hogy Orbán Viktor is ott lesz a hónap végi európai parlamenti plenáris ülésen, ahol Magyarországról rendeznek vitát.

Az Európai Bizottság tehát még egyelőre nem indít konkrét jogi lépéseket a különböző magyar jogszabályokkal kapcsolatban, a Bizottság első alelnöke, Frans Timmermans is azt mondta, hogy április végéig tanulmányozzák ezeket a jogszabályokat. Akkor lehet szó arról, hogy kötelezettségszegési eljárást indítanak valamely magyar jogszabály kapcsán.

A Hír Televíziót Brüsszelből Arató László tudósította.