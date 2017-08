Víz alatt a népes amerikai város

A Harvey hurrikán várhatóan szerdáig tombol Texasban. Trump katasztrófa sújtotta területté nyilvánította a térséget.

A Harvey hurrikán miatt víz alá került az Egyesült Államok negyedik legnépesebb városa, a texasi Houston. A hurrikán trópusi viharrá szelídült ugyan, de a kiadós esőzés hatalmas áradásokat okozott. A mentőegységek csak helikopterekkel tudják megközelíteni a várost, mert az oda vezető utak járhatatlanná váltak, és lezárták Houston repterét is.

A városban négy menedékhelyet állítottak fel. Elöntötte a víz a fővárost, Austint is, Texas államban közben tornádó-riadót is elrendeltek. A szakemberek előrejelzései szerint a Harvey szerdáig tombol majd a térségben. Donald Trump még pénteken katasztrófa sújtotta területté nyilvánította, és hamarosan fel is keresi Texast.