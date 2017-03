„Világossá tették, a vörös színt nem támogatják”

Megosztás KK, 2017. március 27., hétfő 12:02

Angela Merkel pártja nyerte a Saar-vidéki tartományi választást. A Kereszténydemokrata Unió a szavazatok 40,7 százalékát kapta. A koalíciós partner Németország Szociáldemokrata Pártja a második helyre szorult 30 százalék körüli eredménnyel, a harmadik pedig a Baloldal nevű párt lett. A tartományi parlamentből kiestek a zöldek és a liberálisok is. A legkisebb német tartományban tartott választást az erőviszonyok próbájának is tartották Martin Schulz szociáldemokrata kancellárjelölt bemutatkozása után. A párt népszerűsége Schulzcal folyamatosan nő, országos szinten megközelíti a kereszténydemokraták elfogadottságát is.