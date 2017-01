Veszélyben Mexikó és az USA kapcsolata

Latin-Amerikában az Egyesült Államokból származó vállalatok és termékek bojkottjára szólítottak fel – a kezdeményezők ezzel a Mexikó és az Egyesült Államok határán felépítendő fal miatt tiltakoznak. Az építményt a szomszédos országgal fizettetné ki az amerikai elnök, de Mexikó erről hallani sem akar. Az emiatt kialakuló vita már komolyan veszélyezteti a két ország gazdasági kapcsolatát.

A közösségi oldalakon indítottak kampányt az amerikai nagyvállalatok ellen Latin-Amerikában. A szervezők azután szólítottak fel a bojkottra, hogy Donald Trump a Twitteren küldött fizetési felszólítást mexikói kollégájának, aki ugyanezen a kommunikációs csatornán mondta le kettejük jövő heti találkozóját. Az Egyesült Államok elnöke a mexikói határzárat építtetné fel a szomszéd pénzéből, és az importra kivetett különadóból szedné be a több ezer kilométeres fal felhúzásának költségeit.

„Én csatlakozom a bojkotthoz. Azért, mert nem tetszik a helyzet, amit Trump teremtett” – mondta egy mexikói férfi, Angel Leal.

Az üzleti élet szereplői szerint azonban ezzel saját maguk helyzetét nehezítik meg.

„Szerintem ez nem jó. Ezek olyan amerikai cégek, amelyek azért jöttek Mexikóba, hogy befektessék a pénzüket, munkahelyeket teremtsenek, termeljenek ebben az országban, és hogy innen exportáljanak. Nem fognak elmenni ezek a vállalatok, de az új, gazdaságélénkítő befektetéseket elriaszthatja” – mondta egy interjúban Mexikó és a világ egyik leggazdagabb üzletembere, Carlos Slim.

A Trump szókimondó stílusához hasonlóan nyilatkozó korábbi mexikói elnök szerint nevetséges az amerikai elnök elgondolása, hogy Mexikónak kellene fizetnie a határ menti fal felépítéséért.

„Mindannyian veszítünk azzal, amit Trump hirdet. Mexikó is veszít, az Egyesült Államok is veszít, a befektetők is veszítenek. És az egész világ is. Nem ezt akarjuk, ezt senki nem akarja. Egyetlen célunk lehet, hogy megállítsuk Trumpot, hogy megszelídítsük és lenyugtassuk. Hogy maradjon már nyugton. Menjen, csinálja a dolgát, és hagyja ezeket a populista varázslatokat” – jelentette ki a volt mexikói államfő, Vicente Fox.

Trump azonban nemcsak falat ígért, hanem az illegális bevándorlók kitoloncolását is. Jelenleg 10-12 millióan lehetnek Amerikában, nagyjából a felük mexikói. Az amerikai fizetés töredékét kapják, jogaik azonban nincsenek.

„Vajon Donald Trump hogy akar majd több millió embert deportálni? Miért van erre szükség, mikor a bevándorlók száma elenyésző a lakosság számához képest. Minden munkát a latinok végeznek. Ha deportálják őket, összeomlik az amerikai gazdaság” – mondta egy salvadori férfi, Eric Trejo.

A tiltakozáshullám és a bojkottkampányok miatt pénteken Donald Trump és a mexikói elnök telefonon abban állapodott meg, hogy egyelőre a két ország közötti fal tervéről nem beszélnek többet nyilvánosan.