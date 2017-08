Veszélyben Lengyelország uniós szavazati joga

Lengyelország uniós szavazati jogának felfüggesztéséről is szó volt ma az Európai Parlament állampolgári szakbizottságában. Frans Timmermans, az Európai Bizottság alelnöke azt közölte, hogy Lengyelország semmiben sem tett eleget az unió korábbi kéréseinek.

„Az igazságszolgáltatási reform kapcsán kötelezettségszegési eljárásokat indított és helyezett kilátásba az Európai Bizottság eddig. A képviselők most azt szorgalmazzák, hogy ne várjon tovább a bizottság, és indítsa meg a hetes cikkely szerinti eljárást, ami a szavazati jog felfüggesztéséhez is vezethet, hiszen nem veszik komolyan az Európai Bizottságot, hogyha nem hoz határozottabb, súlyosabb lépéseket akkor, amikor láthatóan a lengyel kormánynak esze ágában sincs megfogadni azokat a javaslatokat, ajánlásokat, amiket a bizottság megfogalmaz. A vitában egyébként többször elhangzott az is, hogy az igazságszolgáltatás védelme azért is fontos, mert európai jogszabályokat alkalmaznak Lengyelországban is, ezért egyáltalán nem tekinthető lengyel belügynek az, ha az igazságszolgáltatás függetlensége csorbát szenved – márpedig az Európai Bizottság értékelése szerint a lengyel jogszabályoknak ez a célja, ez a végkifejlete, ezért kell sürgősen közbeavatkozni. Ennek a vitának most nem lesz különösebb következménye, ilyen vitából volt már néhány. Az a kérdés, hogy az Európai Bizottság a lengyel válaszok ismeretében milyen további lépéseket fog tenni, és a tagállamok hogyan fognak ehhez viszonyulni.” – mondta Arató László a HírTV brüsszeli tudósítója.