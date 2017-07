Veszekedésbe fulladtak a ciprusi tárgyalások

Kudarcba fulladtak a tárgyalások Ciprus újragyesítéséről – közölte péntek hajnalban az ENSZ főtitkára. António Guterres megpróbálta rávenni a szigetország görög és török felének képviselőit, hogy rendezzék végre a több mint négy évtizede húzódó konfliktust. Helyszíni beszámolók szerint a delegációk tagjai többször is kiabáltak egymással a tárgyalások során.

Észak-Ciprus török inváziója 1974-ben kezdődött, majd a hadsereg után jöttek a politikusok is, és 1983-ban kikiáltották az Észak-ciprusi Török Köztársaságot. Az egyoldalúan létrehozott államot csak Törökország ismeri el – a szigetországot kettéosztó szögesdrótos fal viszont nagyon is valós, és a mai napig fegyveres katonák őrzik.

hirdetés

A Ciprus újraegyesítéséről szóló tárgyalások sorra kudarcba fulladnak: legutóbb, 2004-ben a ciprusi görögök utasították el a megegyezés feltételeit. Most az ENSZ vezetésével újabb egyeztetések kezdődtek Svájcban, de a szembenálló felek csak kiabálásig és színpadias jelenetekig jutottak a helyszíni beszámolók szerint; az egyezség ezúttal is elmaradt.



„Mélységes sajnálattal értesítem önöket, hogy a delegációk és a részt vevő felek, a görög és török ciprusi, a görögországi, törökországi, brit és európai uniós küldöttségek elhivatottsága ellenére a Ciprusról szóló konferencia egyezség nélkül zárult” – számolt be António Guterres ENSZ-főtitkár.



Az egy hete tartó, teljesen reménytelen tárgyalásokat péntek hajnali 2-kor unta meg végleg az ENSZ főtitkára, és véget vetett a tanácskozásnak. António Guterres nem volt hajlandó megnevezni az okot, amiért összeomlottak a tárgyalások: csak annyit mondott, hogy a két küldöttség között számos kérdésben még mindig hatalmas a szakadék.