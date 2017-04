Vegyi támadás után most légicsapást kaptak

Újabb légicsapások érték azt a települést, amely ellen kedden feltételezhetően a szír kormányerők vegyi fegyvert vetettek be. Közben Washingtonban bejelentették, hogy a jövő héten Moszkvába utazik az amerikai külügyminiszter, aki arra szeretné felszólítani az orosz vezetést, hogy jól gondolja meg a szíriai rezsim további támogatását.

„Az első számú terroristák az amerikai imperialisták” – kiabálták tüntetők Chicagóban. A demonstrálók azért vonultak az utcára, hogy tiltakozzanak a szír légibázis elleni amerikai akció ellen. Helyszíni jelentések szerint a rakétatámadásban tíz ember, köztük négy gyermek halt meg.

Háborúellenes megmozdulást tartottak New Yorkban is. A tiltakozók szerint az amerikai beavatkozás jogtalan volt. „Azért vagyok itt, mert Donald Trumpnak és az Egyesült Államok kormányának nincs joga bombákat dobni a szíriai népre. Egy ország bombázása nem humanitárius segítség” – fogalmazott egy tüntető.

Egy Kaliforniában élő szír közösség tagjai viszont örültek az amerikai bombázásnak. Azt mondják, hogy az jogos büntetés volt a szír hadsereg feltételezett vegyi támadásáért. „Szerintem az amerikai bombázás jó dolog volt, mert ez volt az első alkalom, hogy közvetlenül felléptek Bassár el-Aszad és társai ellen, hogy megvédjék a szíriai embereket. Ez egy figyelmeztetés volt az Aszad-kormánynak, hogy többé ne tegyen ilyet” – emelte ki Sammy Hojomar, egy szíriai étterem-tulajdonos fia.

Az Egyesült Államok azzal indokolta a rakétatámadást, hogy szerintük kedden a szír hadsereg több mint nyolcvan embert ölt meg vegyi fegyverekkel Idlíb tartományban. A szír kormány szerint nem ők követték el a támadást, már csak azért sem, mert ez nem állt volna érdekükben, hiszen nyerésre állnak a polgárháborúban. Hivatalos vizsgálat még nem indult a tettesek felderítésére.

Az ENSZ Biztonsági Tanácsában az amerikai nagykövet azt mondta: a légicsapás igazolt volt, Amerika pedig kész a további cselekvésre. „A hadseregünk egy olyan légibázist rombolt le, ahonnan a vegyi támadás indult, és teljesen jogosan tettük ezt. Az Aszad-rezsim morális szégyenét nem szabad többé válasz nélkül hagyni. Az emberiség ellen elkövetett bűntetteit nem szabad csak üres szavakkal viszonozni. Itt volt az idő, hogy azt mondjuk: elég” – fogalmazott Nikki Haley.

Oroszország helyettes ENSZ-nagykövete szerint Washington el akarja terelni a figyelmet a sok civil áldozatot követelő moszuli ostromról, amelyet az amerikai légierő támogat. „Miért nem látjuk az önök újságjainak a címlapjain azt a hatalmas emberi tragédiát, amely az ostromlott Moszulban játszódik le? Több százezer emberről beszélünk. A Szíriát ért támadás kísérlet arra, hogy elterelje a figyelmet az egyoldalú lépések sok civil áldozatáról Irakban és Szíriában” – reagált Vlagyimir Szafronkov.

Moszkva a nemzetközi jog durva megsértésének nevezte az ENSZ-felhatalmazás nélküli amerikai légicsapást. Egyúttal a 2003-as iraki beavatkozáshoz hasonlította az akciót: szerintük Washington akkor is és most is hamis indokok alapján indított támadást.