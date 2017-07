Amerika megerősítette balti szövetségesének, hogy megvédi az orosz agressziótól. Tíz nap után kirúgták Donald Trump új kommunikációs igazgatóját, aki pedig visszalépne az iráni atommegállapodásból.

Az amerikai alelnök megerősítette a balti szövetségeseit, hogy egy esetleges orosz agresszió esetén a védelmükre siet – írja tallinni beszámolójában a Politico. Mike Pence a szabadság határának nevezte a balti térséget, Oroszországot pedig kiszámíthatatlan szomszédnak. Az európai lap értékelése szerint az egykori hidegháborús ellenfelek kapcsolata ismét mélyponton van, ezzel vége a Trump-kampány nagy varázslatának, amely békés amerikai–orosz kapcsolatokat ígért.

hirdetés

Felmentették hivatalából Anthony Scaramuccit, a Fehér Ház kommunikációs igazgatóját – jelentette a CNN. Az amerikai hírtévé emlékeztet: néhány nappal ezelőtt mondott le Reince Priebus kabinetfőnök, és most utódja ragaszkodott ahhoz, hogy Scaramucci távozzon hivatalából. A munkáját hétfőn megkezdő John Kelly állítólag úgy látta, hogy Scaramucci elvesztette hitelét. A The New Yorker magazin felvett egy interjút Scaramuccival, amelyben trágár módon bírálta Reince Priebust.

hirdetés

Donald Trump keresi a módját annak, hogyan lehetne visszalépni az iráni atommegállapodásból – írja a Haaretz. Az izraeli lap szerint az amerikai elnök szakértői azon dolgoznak, hogy bebizonyítsák, hogy Irán megsérti az egyezményt. Amerikai tisztségviselők szövetségeseiknek többször elmondták, hogy a tárgyalásokat újra akarják kezdeni a perzsa állammal. Az Egyesült Államok és Izrael arra gyanakszik, hogy Irán az atommegállapodás kiskapuit kihasználva békés atomprogramja keretében nukleáris fegyver előállítására törekszik.