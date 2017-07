Vége a laptoptilalomnak az Amerikába tartó gépeken

Véget ért a laptoptilalom a Közel-Keletről Amerikába tartó repülőgépeken, miután az Egyesült Államok a szaúd-arábiai nemzetközi repülőtéren is feloldotta a korlátozást. Washington azzal indokolta a szigor enyhítését, hogy a repülőterek szigorúbb biztonsági intézkedéseket vezettek be az amerikai járatokra.

Az Egyesült Államok még áprilisban döntött úgy, hogy kitiltja a mobiltelefonnál nagyobb elektronikai eszközöket egyes repülőgépek fedélzetéről. A korlátozás kilenc légitársaság azon járatait érintette, amelyek nyolc arab országból, valamint Törökországból indultak az Egyesült Államokba. Washington attól tartott, hogy a terroristák robbanószerkezetet rejthetnek el laptopokban, tabletekben.

A tilalmat a napokban az utolsó érintett légikikötőben, a szaúd-arábiai nemzetközi repülőtéren is feloldották. Az amerikai belbiztonsági tárca szerint ugyanis az utóbbi időben javult a helyzet: a repülőterek szigorúbb biztonsági intézkedéseket vezettek be az amerikai járatokra.

Szintén a terrorveszélyre hivatkozva és szintén Washington nyomására szigorítják az ellenőrzést a mexikói repülőtereken: mostantól az eddiginél alaposabban vizsgálják át a mobiltelefonnál nagyobb elektronikai eszközöket az Egyesült Államokba induló járatokon.

Az utasokat megosztotta az intézkedés: egyesek ellenezték a kényelmetlenségek miatt, mások viszont pártolták. „Abból a szempontból jó dolog, hogy aprólékosabb az ellenőrzés, és így megelőzhetik például a terroristaakciókat” – mondta egy utas.

Eközben enyhül a Trump-adminisztráció által bevezetett beutazási tilalom, amely Irán, Líbia, Szomália, Szudán, Szíria és Jemen vízummal nem rendelkező állampolgáraira vonatkozik. Egy hawaii bíró döntése szerint ugyanis az amerikai állampolgárok nagyszüleit továbbra sem lehet kitiltani az Egyesült Államokból. Bár Donald Trump megtámadta a döntést, fellebbezését a legfelső bíróság szerdán elutasította.

„A beutazónak közeli családi kapcsolatban, jóhiszemű kapcsolatban kell állnia amerikai természetes vagy jogi személyekkel. Ez egybevág azzal, amit a legfelső bíróság akar” – ismertette Doug Chin hawaii főügyész.

Az amerikai állampolgárok közeli családtagjai tehát továbbra is beutazhatnak az Egyesült Államokba a problémásnak ítélt országokból is: közéjük tartoznak a házastársak, szülők, testvérek és most már a nagyszülők is.