Védekezik az USA Észak-Korea tesztjeivel szemben

Az Egyesült Államok megkezdte egy korszerű rakétavédelmi rendszer Dél-Koreába telepítését.

A fegyverrendszerrel azt a veszélyt kívánják elhárítani, amelyet Észak-Korea jelent ballisztikusrakéta-tesztjeivel a térség országaira. Észak-Korea hétfőn reggel négy rakétát is kilőtt, amely Japán közelében csapódott a tengerbe. Az amerikai rakétavédelmi rendszer telepítését Kína is ellenzi. Peking több koreai vállalat működési feltételein szigorított, és korlátozásokat vezetett be a kínai turisták dél-koreai utazása terén is. A dél-koreai kormány ezért a Kereskedelmi Világszervezetnél fogja bepanaszolni Kínát.

hirdetés