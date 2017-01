Elege lett a brit uniós nagykövetnek, lemondott

Váratlanul lemondott a brit uniós nagykövet. Sir Ivan Rogers szerint tapasztalatlan és zavaros gondolkodású a brit kormány a brexitet illetően. Még csaknem egy évig lett volna a posztján, de nem akar asszisztálni a kilépési folyamathoz.

Meglepetésként érte Brüsszelt és Londont is a brit uniós nagykövet lemondása. Sir Ivan Rogers megbízatása 2017 végéig tartott volna. A nagykövetet még David Cameron nevezte ki 2013-ban, sajtóhírek szerint azonban egyre feszültebbé vált a viszony közte és az új miniszterelnök, Theresa May kabinetje között. Rogerst főleg azért bírálták a konzervatív és euroszkeptikus körökben, mert többször is arra figyelmeztette a kormányt, hogy a brit kilépésről szóló tárgyalássorozat és a megállapodás ratifikálása akár 2020-ig is elhúzódhat.

„Én nagyon örülök ennek. Ő egy elkötelezett uniópárti, ő segített David Cameronnak azoknál a tárgyalásoknál, amik végül olyan rosszul alakultak. Aztán meg jött ezzel a hihetetlenül negatív hozzászólással, hogy akár tíz évbe is telhet, hogy újratárgyalják a megállapodásokat. Ő nyilvánvalóan alkalmatlan a feladatra, egyedül azt sajnálom, hogy nem a népszavazás másnapján mondott le” – közölte a brexit ötletgazdája, Nigel Farage.

Az euroszkeptikus politikus már az új nagykövet tulajdonságait is körvonalazta. „Junckerrel és Verhofstadttal fogunk tárgyalni, ezek az emberek nem játszanak tisztán, kemények, és valaki olyanra van szükségünk, aki hasonlóan határozottan tudja a mi érdekeinket képviselni. Valaki olyan, akit nem érdekelnek a folyamatok, aki nem a hagyományos külügyminisztériumi környezetből jön, inkább az üzleti világból, egy gyakorlatias személy lehet a megoldás” – tette hozzá a UKIP európai parlamenti képviselője.

A lemondott nagykövet stábjának írt búcsúlevelében kritizálta a May-kabinetet, szerinte a brexit lebonyolításához nincs meg a kellő tapasztalatuk, a politikai vezetők pedig nem szeretik az igazságot hallani Brüsszeltől.