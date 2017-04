Vállalhatatlanok lettek Orbánék

A Fidesz–KDNP vállalhatatlan lett az európai kereszténydemokraták és a mérsékelt jobboldaliak számára – egy szerb elemzés szerint. A putyinista program mellett a magyar kormány a legnagyobb kárt a gyűlölködésre alapuló kommunikációval okozza. Külföldi lapszemle következik.

Hiába kapja egy főre számítva az egyik legtöbb támogatást Magyarország az egész EU-ban, a kormány mégis Brüsszel ellen kampányol, ebből pedig már a kereszténydemokratáknak is elegük van. Ezt írja a szintén jobboldali Die Welt. Jean-Claude Junckerre hivatkoznak, aki pártgyűlést hívott össze a magyar demokráciaellenesség miatt. A cikk szerint Orbán biztosra veszi, hogy a kétszínűsége fenntartható politika, miközben odahaza gyűlöletet kelt, Brüsszelben megszavaz mindent, amit a pártja kér. Ez viszont egyre kevesebb európainak tűrhető.

Az európai jobbközép pártoknak ki kell vetni maguk közül a Fideszt, mert a szélsőséges, populista párt lejáratja a mérsékelt jobbközép pártokat – írja a B92. A szerb portál szerint a magyar kormánypárt orosz barátsága is veszélyes, de a valódi aggodalomra a gyűlölködő propagandájuk ad okot, a Fidesz–KDNP működésének alapja mostanra a gyűlöletkeltés lett, utálni kell a migránsokat, Brüsszelt, Sorost, ez pedig nemcsak az emberek gondolkodását, de a közélet minőségét is rombolja.

Orbán Viktor végre beismerte, hogy a CEU-kitiltás Soros György ellen irányul, tudósít a Bloomberg, a miniszterelnök Magyar Időknek adott nyilatkozatáról. Emlékeztetnek, hogy a magyar kormányfő nyíltan ismételgeti az orosz propagandát, miszerint a migránsokat Soros György hozza Európába. Ráadásul akárki ellenzi a kormány bármelyik lépését, a kritikusokat Soros-bérencezik, aztán pedig szándékosan figyelmen kívül hagyják.

Az értelmiségiek is kezdenek szembefordulni Orbán Viktor rezsimjével a CEU-botrány miatt – tudósít az al-Dzsazíra. Értelmezésük szerint Orbánék csak a liberális értelmiség ellen akartak háborút indítani és nem számítottak tömeges ellenállásra. Most viszont művészek, írók és tanárok is szembeszállnak a kormányzati propagandával.

