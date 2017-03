A nemzeti parlamentek szerepének megerősítését követelik a visegrádiak

Közös nyilatkozatot nyújtanak be a V4-ek a március végi római uniós csúcson. A dokumentumban a visegrádi országok miniszterelnökei kulcsfontosságúnak nevezik az unió egységének megőrzését, ugyanakkor több szabadságot követelnek a tagállamok parlamentjeinek.

A nemzeti parlamentek szerepének megerősítését követelik az EU-tól a visegrádi négyek. Ezt közös nyilatkozatukban fektették le és a római uniós miniszterelnöki csúcson terjesztik majd elő. „Megállapodtunk abban, hogy erősíteni kell a nemzeti és demokratikus törvényhozási és politikai folyamatokat az Európai Unióban. Ez azt jelenti, hogy jelentősen meg kell erősíteni a nemzetállamokat a döntéshozatali folyamatokban” – közölte Beata Szydlo lengyel miniszterelnök.

hirdetés

A szlovák miniszterelnök szerint a római csúcs előkészületei, illetve az unió jövőjéről szóló és a kétsebességes Európa elképzelését is tartalmazó úgynevezett fehér könyv siralmas állapotot mutat. „Megtörténhet, hogy nem Európa jövőről alkotott vízióját látjuk majd, hanem az egyéni, tagállami érdekek gyűjteményét, ami senkin sem segít, csak bajt okoz” – fogalmazott Robert Fico.

Magyarország teljes egészében és lelkesen támogatja a V4-ek közös nyilatkozatát, mondta Orbán Viktor. „Épp ideje volt, hogy a V4-ek elfogadjanak egy ilyen dokumentumot. Aki figyeli a nemzetközi politikát, az láthatja, hogy minden mozgásban van, aminek az az oka, hogy egy új világrend kialakulásának a korszakában élünk. Ilyenkor mindenkinek az a dolga, hogy meghatározza a maga helyét az új világrendben. Az ázsiaiak már megtették, az angolszászok éppen most végzik el ezt a munkát, és nekünk, a kontinentális Európának is meg kell határoznunk a helyünket ebben az új világrendben. Ehhez kíván hozzájárulni, ehhez a helymeghatározáshoz kíván hozzájárulni az a dokumentum, amit most elfogadtunk” – jelentette ki a magyar miniszterelnök.

Orbán Viktor szerint Európában nem szabad megbontani az egyensúlyt a nemzetállamok és az uniós intézmények között.

hirdetés

A V4-ek megállapodtak abban is, hogy felszólítják Brüsszelt arra, hogy állítsa le a kettős mércét az élelmiszerek terén. Néhány vállalat ugyanis a tagállami hatóságok szerint olcsóbb hozzávalókkal készíti a Kelet-Európába szánt élelmiszereket, mint amit a nyugati piacokon ad el. Robert Fico szerint ez egyértelmű csalás, és ha az Európai Unió nem tesz a helyzet megváltoztatásáért, Szlovákia európai polgári kezdeményezést indítványoz az ügyben.