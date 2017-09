USA: Szó sincs hadüzenetről

További északi provokációkra számít a dél-koreai külügyminiszter. Phenjan hétfőn jelentette be, hogy miután az Egyesült Államok szerintük hadüzenetet küldött, válaszlépéseket helyezett kilátásba. A Fehér Ház szerint szó nincsen hadüzenetről.

Még hétfőn fakadt ki az észak-koreai külügyminiszter az amerikai elnökre. „Az ENSZ közgyűlésében részt vevő minden országnak és az egész világnak emlékeznie kell arra, hogy az Egyesült Államok volt az, aki először hadüzenetet küldött az országunknak” – jelentette ki Ri Yong-ho.

A kommunista ország minisztere nemcsak retorikájában keményített be, válaszlépéseket is kilátásba helyezett: „miután az Egyesült Államok hadüzenetet küldött, fenntartjuk a jogot arra, hogy válaszintézkedéseket tegyünk, ilyen például, hogy lelőjük az amerikai stratégiai bombázókat, még akkor is, amikor nem a mi országunk légterében vannak.”

Az észak-koreai külügyér szavaira a Fehér Ház is azonnal reagált. Sarah Sanders szóvivő arról beszélt, „nem hirdettünk háborút Észak-Koreával szemben, és őszintén már ez a feltételezés is abszurd. Emellett sosem helyes egy országtól az, ha lelövi egy másik ország repülőjét, amikor az nemzetközi vizek felett van. A célunk ugyanaz. Keressük a békés és teljes denuklearizálás lehetőségét a Koreai-félszigeten. Ez a célunk. Ezt pedig a legnagyobb gazdasági és diplomáciai nyomásgyakorlásban látjuk most.”

Megszólalt a dél-koreai külügyminiszter is, szerinte több mint valószínű, hogy észak tovább provokálja majd Szöult és az Egyesült Államokat. „Nagyon úgy tűnik, hogy észak-korea újabb provokációkat fog végrehajtani, és ezen körülmények között elengedhetetlen, hogy Dél-Korea és az Egyesült Államok együtt kezelje a helyzetet okosan és állhatatosan annak érdekében, hogy a helyzet eszkalációját vagy bármilyen katonai összecsapást a térségben, ami gyorsan továbbgyűrűzhet, kikerüljünk. Nem lehet még egy háború a térségben. Nem törhet ki még egy háború a Koreai-félszigetről. A következmények pusztítóak lennének nemcsak Ázsiára, de Északkelet-Ázsiára és az egész nemzetközi közösségre nézve is. És nem kockáztathatjuk a hetven éve a modern demokrácia és piacgazdaság építésén fáradozó polgáraink biztonságát a háború teljes pusztítása miatt” – vélekedett Kang Kyung-wha.

A korábbi amerikai külügyminiszter, Madeleine Albright azt mondta: reméli, zajlanak titkos tárgyalások. „Eléggé tartok azoktól a balesetektől, amik előfordulhatnak, úgyhogy nagyon világosnak kell lennünk abban, hogy mi is zajlik. Én semmit sem tudok azon kívül, amit a lapokban olvasok, de őszintén remélem, hogy vannak titkos egyeztetések, mert tényleg hiszem azt, hogy tárgyalásra és megértésre van szükség.”

Közben Dél-Koreában YouTube-csatornákon arra tanítják az embereket, hogy készítsenek túlélőcsomagokat. A csomagokba gázálarcokat, élelmiszert, meleg ruhát és vizet tanácsolnak pakolni.