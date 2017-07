Újságírók bíróság előtt Törökországban

Tizenhét ellenzéki újságírót állítottak bíróság elé Törökországban. A vád az, hogy terrorszervezetet segítettek. A tavalyi puccskísérlet óta százötven médiumot szüntetett be a kormány. Jelenleg Törökországban van a legtöbb újságíró börtönben a világon, amit a kormány tagad.

Tüntetőket hurcoltak el a rendőrök Ankarában. A demonstrációt azokért a török tanárokért szervezték, akik éhségsztrájkba kezdtek a kirúgásuk ellen tiltakozva, majd terrorgyanúra hivatkozva börtönbe zárta őket a kormány.

Törökországban a tavalyi puccskísérlet óta tartanak a politikai tisztogatások. Több tízezer közalkalmazottat bocsátottak el, és további tízezreket tartóztattak le, köztük ellenzéki újságírókat is. Az egyik legnagyobb kormánykritikus lap terrorizmussal gyanúsított 17 újságírójának pere épp a héten kezdődött. Törökországban van jelenleg a legtöbb újságíró börtönben a világon, de ezt a kormány tagadja.A török jogállam helyzete miatt múlt héten a német kormány figyelmeztette állampolgárait, hogy legyenek óvatosak, ha Törökországba utaznak, és gazdasági szankciókat is kilátásba helyezett a berlini kabinet. A német külügyminiszter ezt azután jelentette be, hogy egy német emberi jogi aktivistát is őrizetbe vettek Törökországban terrorgyanúra hivatkozva.„Úgy látjuk, hogy vannak, akik a kereskedelmet összekeverik a politikával. Határozottan elítélem a német miniszter szavait, amelyekkel el akarta ijeszteni a vállalatokat a törökországi befektetésektől” – jelentette ki Recep Tayyip Erdogan török elnök.Július elején az Európai Parlament arra kérte az unió döntéshozóit, hogy függesszék fel a csatlakozási tárgyalásokat Törökországgal, miután Erdogan népszavazással szerzett teljhatalmat.