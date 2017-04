Ujhelyi: Az egész EP megfeddheti a magyar kormányt

Közös határozati javaslatban ítélhetik el a magyar kormány antidemokratikus lépéseit az Európai Parlament frakciói a holnapi plenáris ülésen. Ujhelyi István a Hír Televízió Newsroom című műsorában azt mondta, hogy egyedül az Európai Néppárton belül van még vita, hogy aláírják-e a közös nyilatkozatot.

Az MSZP-s EP-képviselő szerint valószínűleg egy közös határozati javaslattal is előállnak holnap a frakciók, „mi is holnap délelőtt fogunk erről tárgyalni a mi frakció ülésünkön, ott már ott leszek ha a repülő is úgy akarja. És ez a közös állásfoglalás nemcsak a Ceu-ról szól , hanem egyben mindarról amit itthon mi is érzékelünk, arról az Európa ellenes, az európai értékeket , európai szabályokat sértő magatartásról. Nem tudok mást elképzelni most már minthogy egyfajta őrültség vagy pedig Putyin érdeket szolgálása”.

