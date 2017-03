Újabb zsidó sírokat gyaláztak meg Amerikában

Újabb zsidó sírokat gyaláztak meg az Egyesült Államokban. Ezúttal New York állam északi részén, a rochesteri zsidó temetőben tettek tönkre tucatnyi sírkövet ismeretlenek. Közben a hatóságok elfogták a két héttel ezelőtti St. Louis-i garázdálkodót. A 31 éves férfi azt állította, a barátnője szakított vele, és bosszút akart állni. A férfi január vége óta több zsidó intézményt és közösségi központot fenyegetett meg bombatámadással.

Ledöntött sírkövek a rochesteri zsidó temetőben. Tucatnyi sírt tettek tönkre ismeretlenek. 2 héten belül ez volt a 3. ilyen támadás. Néhány napja a pennsylvaniai Philadelphia zsidó temetőjét dúlták fel.

„A szívből jövő gyűlöletet sok különböző tényező váltja ki, de egyik sem igazolható” – jelentette ki New Jersey kormányzója.

A két héttel ezelőtti St. Louis-i garázdálkodót most fogták el az amerikai hatóságok. A 31 éves férfit azzal vádolják, hogy száznál is többször fenyegetett meg zsidó intézményeket. A hatóságok szerint a férfit bosszú vezérelte, vissza akarta szerezni volt barátnőjét. Ezért hamis e-mail címet nyitott, és arról küldött levelekben azt állította, a nő követte el a fenyegetéseket. A férfi korábban újságíróként dolgozott, egy éve azért rúgták ki, mert riportjaiban kitalált történeteket és forrásokat jelentetett meg.

„Akit ismerek, és akivel együtt nőttem fel, az emberek, akikkel interjút készítettem, legyen szó fergusoniakról vagy baltimore-iakról, a hozzám hasonló fiatalok, fiatalabb korukban többre vágytak” – nyilatkozta korábban egy vitában Juan Thompson.

A férfi megfenyegette a Rágalmazásellenes Liga New York-i irodáját is. A gyűlöletkeltő csoportokat vizsgáló szervezet vezetői arra figyelmeztetnek, hogy az elmúlt hetekben megszaporodtak az Egyesült Államokban élő zsidó közösségekkel szembeni támadások.

„Csak azért, mert a bombafenyegetésekkel kapcsolatban letartóztatás történt, nem jelenti azt, hogy a fenyegetések eltűntek vagy megszűntek. A zsidó közösséggel és más kisebbségekkel szembeni gyűlölet nagyon is létezik, és nagyon aggasztó. A New York-i rendőrség 115%-kal több antiszemita bűncselekményt rögzített 2017 első 6 hetében az előző év azonos időszakához képest. Sok munkát kell még elvégezni” – hangsúlyozta a Rágalmazásellenes Liga New York-i igazgatója, Even Bernstein.

A fenyegetések miatt a belbiztonsági minisztérium felhatalmazást adott az amerikai zsidó intézményeknek és közösségi házaknak arra, hogy rögzítsék a beérkező telefonhívásokat, a támadók azonosítása érdekében. A szövetségi hatóságok jelenleg több mint 120 zsidó központ, közösségi ház és oktatási intézmény elleni bombafenyegetés miatt nyomoznak.