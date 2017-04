Újabb külföldi oktatók a CEU mellett

Európai művészek és egyetemi oktatók álltak ki a CEU mellett, a Newsweek pedig Magyarország, Brüsszel-ellenes lépéseivel foglalkozik terjedelmes cikkben.

Petícióval álltak ki művészek a Közép-európai Egyetem mellett - számol be a The Guardian. A tiltakozó levélben a kormány azon törekvése ellen emelik fel szavukat, amely a demokratikus intézmények és külföldi egyetemek ellehetetlenítéséről szól. A levélírók a felsőoktatási törvénymódosítás felülvizsgálatát és az európai jogrend visszaállítását követelik. A több mint 400 aláíró között többek között ott van George Szirtes magyar születésű brit költő, műfordító, Colm Tóibín ír író és Choman Hardi kurd festő, költő és műfordító is.

A kanadai Western University is csatlakozott ahhoz a nemzetközi összefogáshoz, ami a CEU körül szerveződött – írja az egyetem saját újságja, az 1972-ben alapított Western News. A lap megszólaltatja Julie McMullint, az egyetem igazgatóhelyettesét, aki szerint szokatlan a világban, hogy egy kormány olyan törvényt hozzon, ami tárgyalás és valódi jogi véleményezés nélkül szüntetne meg egy felsőoktatási intézményt. A kanadai Western egyetem a „tudósok veszélyben” nevű hálózat tagja. Feladata az, hogy megvédje a felsőoktatási intézményeket, tudósokat és diákokat, valamint hirdesse az akadémiai szabadságot. Mind a nemzetközi hálózat, mind pedig a Western egyetem levélben tiltakozott a CEU-ellenes lépések miatt.

A svéd egyetemi oktatók is tiltakoznak a CEU ellehetetlenítése ellen, a Stockholmi Egyetem honlapján 16 intézmény állt ki az egyetem mellett. Közös állásfoglalásuk szerint a véleménynyilvánítás és a tanszabadság alapjogok, a kutatás és a felsőoktatás sarokkövei. Ezeket pedig védelmezni kell.

Terjedelmes cikkben foglalkozik a Newsweek Magyarország unió ellenes lépéseivel. Az amerikai lap szerint 2010-ben kezdődtek a bajok az országban, amikor is Orbán Viktor vezetésével először fordult szembe Magyarország Brüsszel liberális internacionalizmusával. A szerző szerint ennek kicsúcsosodása a felsőoktatási törvény módosítása volt. A lap idézi Frans Timmermanst, az európai bizottság elnökhelyettesét, aki szerint a törvény által leginkább sújtott intézmény, a CEU a korona ékköve. A cikk foglalkozik a migránskvóták szembeni ellenállással és a nemzetközi szervezetek által a magyar–szerb határon tapasztalt migránsokkal szembeni erőszakkal is.

