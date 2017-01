Újabb holttesteket találtak a betemetett szállodában

Tizenkettőre emelkedett a közép-olaszországi lavina halálos áldozatainak száma. A betemetett szállodában hétfő délután találták meg egy nő holttestét, kedd délelőtt pedig három újabb áldozatot emeltek ki a hó alól. A mentőalakulatok még 17 embert keresnek. A hatóságok szerint nem kizárt, hogy még találnak túlélőket, mert a romokban még vannak kisebb légkamrák. A Gran Sasso hegységben lévő szállodát múlt szerdán, egy földrengés utáni lavina temette maga alá. Az épületre a becslések szerint 120 ezer tonna hó zúdult.

A múlt szerdai olaszországi lavina hetedik áldozatát is felszínre hozták a mentőalakulatok. „Hétfő délután a mentőalakulatok megtalálták, és a felszínre hozták egy nő holttestét. Lassan elérünk az épület legbelső részébe, ahol ezt az áldozatot is találtuk. Közben még dolgozunk egy másik áldozat felszínre emelésén is, akinek a helyzetét vasárnap este mértük be” – közölte Luca Cari, az olasz tűzoltóság szóvivője.

A csaknem 120 ezer tonnányi hóval borított romok közt ugyanis még mindig lehetnek légkamrák. Az egyik helyiségben három kutyakölyköt találtak, a kutatók ezért még mindig nem adták fel, hogy találnak túlélőket.

Közben a közeli Pescara bírósága vizsgálatot indított annak ügyében, hogy a hatóságok miért csak órákkal a katasztrófa után kezdték meg a mentést. Az olasz média egy olyan e-mailt tett közzé, amit a földrengések után a szálloda igazgatója írt a helyi hatóságoknak, hogy segítsenek a szállodához vezető út megtisztításában, hogy a vendégek veszély esetén el tudják hagyni a területet. A hatóságok azonban azt válaszolták, hogy az egyetlen nagyobb hókotrójuk elromlott, és nincs pénz a javítására.

„Egy fillért sem adnék az olasz hatóságokért, a fiam fél 2-kor hívott, és azt mondta, hogy még ki kell ásniuk a hóból az autójukat, és fel kell tenniük a hóláncot, hogy elindulhassanak haza. Aztán 3-kor hívta a feleségemet, és mondta, hogy nem biztos, hogy el tudnak indulni, mert senki nem takarította le az utat. A következő este meg a hatóságok felolvasták öt túlélő nevét, és akkor még a fiamé is köztük volt” – mondta Stefano Feniello, az egyik eltűnt férfi apja. Később azonban kiderült, hogy a 28 éves, a beszámolók szerint eszméletlenül fekvő férfit mégsem mentették ki.

„A mentők nyitottak egy járatot, ahová a fiam barátnőjének oda kellett másznia. Amikor kiért, mondta, hogy még lent van a barátja. Ezt mondta. Kérdeztem a mentőket, hogy lementek-e, hogy megtalálják. Először bizonytalan volt, aztán még egyszer kérdeztem, és azt mondta, hogy nem tudja. Az, aki a lány mellett volt, a fiam volt, és még mindig lent van. Ha volt is még remény, hogy megmentsék, már nincs” – tette hozzá az édesapa.

Több bejelentés is érkezett, hogy a sürgősségi segélyhívó telefonszámok kezelői először nem hittek a szállodából érkező első hívásoknak. A mentési munkálatokhoz csak 2 és fél órával a lavina után készültek össze a csapatok, az első mentők pedig csak 11 órával a katasztrófa után érkeztek ki síléceken, mert az utak járhatatlanok voltak.