Új telepeslakásokat építenének, közben lebontanak egy települést

Miközben háromezer újabb telepeslakás felépítését jelentette be az izraeli kormány, egy települést egy legfelső bírósági rendelet miatt le kell bontani Ciszjordániában. A bontást és a kitelepítést az izraeli védelmi erők vezénylik, amelynek tagjai többször is összetűzésbe keveredtek a telepesekkel.

Telepesek százai táboroznak egy hegytetőn Ciszjordániában. Arra készülnek, hogy ha kell, erőszakkal is megvédik lakóhelyüket. Az izraeli legfelső bíróság ugyanis úgy döntött, hogy a házak illegálisan kerültek a helyükre, és február nyolcadikáig el kell azokat távolítani. Az izraeli védelmi erők vezénylik a telepesek kitelepítését és a bontást is. Már többször is összetűzésbe kerültek az ott élőkkel.

„Ez a reggel egy időutazás, a gázai övezeti elszakadás napjaira emlékeztet. Amikor katonák és rendőrök telepítették ki a testvéreiket. Remélem, hogy ez a nap erőszak nélkül ér véget. Mindenkit arra szólítok fel, hogy legyen türelmes, emlékeznünk kell arra, hogy testvérek vagyunk” – mondta Oren Hazan parlamenti képviselő.

Izrael 1967-ben foglalta el Ciszjordániát, és azóta több mint 120 települést építtetett. Ezek többsége a világ szemében illegális. Az Amona közelében lévő és a bíróság által lebontásra ítélt településért nyolc éve dúl a harc, a telepesek száma azóta megnőtt, iskolákat és óvodákat is építettek.

„Itt töltöm az éjszakát, és mindenki ugyanezt érzi, kivéve néhány külső Izrael-gyűlölőt és baloldali radikálist, itt senki nem boldog. Nézzenek körbe, tüskékkel és kövekkel vagyunk körülvéve, soha senkit nem fosztottak meg a földjétől itt, és mindenki tudja, hogy ez rossz. Ki fogják szakítani a zsidó közösség egy részét Nagy-Izraelben minden ok nélkül, és ez nagyon fáj” – nyilatkozta a Samaria Regionális Tanács elnöke, Yossi Dagan.

A kitelepítés nem sokkal azután kezdődött, hogy Izrael bejelentette: háromezer újabb telepeslakást húz fel a megszállt Ciszjordániában. Donald Trump beiktatása óta ez volt a harmadik hasonló bejelentés a zsidó államban. Az amerikai elnök már a kampány alatt világossá tette, hogy elődjével, Barack Obamával szemben nem lát kivetnivalót abban, ha Izrael újabb telepeket hoz létre a megszállt palesztin területeken.