Új arcok, régi irányelv az RMDSZ-ben

Nem lesz politikai irányváltás az RMDSZ-ben – állítja a szövetség elnöke. Kelemen Hunor ugyanakkor elismeri, hogy számos nagy név tűnt el és sok új ember jelent meg a pártban. Politikai elemzők szerint a tavaly decemberi romániai választásokkal ért véget a rendszerváltás a Romániai Magyar Demokrata Szövetségben.

Markó Béla, Borbély László, Frunda György vagy Ekstein Kovács Péter – már egyiküknek sincs szerepe az RMDSZ politikájának az alakításában. A decemberi választások után számos új arc jelent meg a Romániai Magyar Demokrata Szövetség parlamenti képviseletében. Majd váratlanul lemondott az RMDSZ ügyvezető elnöke is.

„Vannak változások, mindig is voltak változások az RMDSZ-ben, egyrészt mert Kovács Péter ügyvezető elnök úr lemondott, illetve természetesen a frakciók megújultak a választások után, olyan mértékben, ahogy talán még soha az elmúlt 28 esztendőben nem újultak meg: több mint fele a frakcióknak új emberekből áll és ez új szemléletet, új politizálási módokat is jelent, minden további nélkül. Politikai irányváltás nem lesz! Miért is lenne, az RMDSZ az Európai Néppárt tagja a kilencvenes évek elejétől, és ezen nem kíván változtatni” – nyilatkozta az RMDSZ szövetségi elnöke, Kelemen Hunor.

Az RMDSZ és a Fidesz javuló viszonya azonban sokaknak feltűnt, Tőkés László európai parlamenti képviselő bírálta is az együttműködést. Az RMDSZ korábbi elnöke, aki a maga idején sokkal inkább az egykori baloldali kormányokkal volt jóban, úgy véli, nem érdemes különösebb spekulációkba bocsátkozni.

„Magyarországról sokszor bíráltak minket azért, hogy nemhogy nyitottunk egyik vagy másik oldal felé, hanem hogy én magam nyíltan elmondtam többször is, hogy én szeretnék akár jobboldalról, akár baloldalról van szó, tehát minden demokratikus párttal, minden demokratikus erővel egyenlő módon közeli kapcsolatot építeni. És mindig hozzáteszem azt is, hogy a mindenkori magyar kormánnyal szoros együttműködésre van szükség” – mondta a párt volt szövetségi elnöke, Markó Béla.

Az RMDSZ jövőbeni politikájának egyik meghatározó embere a szövetség ügyvezető elnöke lesz, akinek a személyéről a Szövetségi Képviselők Tanácsa dönt január végén Kelemen Hunor javaslatára.