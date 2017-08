Furgonnal hajtottak a tömegbe a város egyik legnépszerűbb sétálóutcájában. A pánikot kihasználva fegyveresek léptek be egy közeli étterembe, és túszokat ejtettek.

Túszdráma és terrortámadás Barcelona központjában – furgonnal hajtottak a tömegbe a város egyik legnépszerűbb sétálóutcájában. Az egyik spanyol lap rendőrségi forrásokra hivatkozva 13 áldozatról ír, de a hatóságok egyelőre csak azt közölték, hogy a támadásnak halottjai és sebesültjei is vannak. Szemtanúk szerint a jármű több száz métert is megtehetett a gyalogosok között. A támadó elmenekült a helyszínen kitört pánikot kihasználva, nem sokkal ezután fegyveresek léptek be egy közeli étterembe, és túszokat ejtettek. Azt egyelőre nem tudni, hogy ők vezették-e a tömegbe hajtó furgont. A belvárost lezárták, biztonsági okokból leállították a helyi vasúti és metróközlekedést is.

