Tüntettek Macron munkajogi reformja ellen

Több tízezren tiltakoztak Franciaország-szerte a tervezett munkajogi reform ellen – az embereket a legradikálisabb szakszervezet hívta az utcákra.

Párizsban és Lyonban rövid időre rendbontók zavarták meg a békés felvonulásokat, akik a rendőrökkel is összecsaptak. A menet élére beálló több száz, feketébe öltözött, csuklyás rendbontó a rendőröket dobálta, akik könnygázzal és vízágyúval oszlatták szét őket. Több kirakatot is betörtek, valamint hirdetőtáblákat is megrongáltak.