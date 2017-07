Tüntettek a G20 ellen a németek

A német rendőrség számolta fel baloldali és anarchista szervezetek tüntetését Hamburgban vasárnap este. Az aktivisták a városban rendezett G20-csúcs miatt tüntettek. Eredetileg 10 ezren tartottak békés felvonulást, de egy kisebb csoport megpróbált elfoglalni egy közparkot, amit a rendőrök megakadályoztak. Hamburgban pénteken és szombaton lesz a G20-csúcs, a városba 21 ezer rendőrt vezényeltek az esemény védelmére.

Rendőrök ürítenek ki egy parkot Hamburgban. Szélsőbaloldali és anarchista tüntetők próbáltak tábort kialakítani, mert azt tervezik, hogy a következő egy hétben végig Hamburg központjában tüntetnek, a pénteken kezdődő G20-csúcs miatt. A rendőrök több embert őrizetbe vettek.

Órákkal korábban 6-8 ezren tüntettek kapitalizmus- és globalizációellenes szlogenekkel.

„Nem értünk egyet a politikusokkal, mert túl sok lehetőséget hagynak veszendőbe menni. Az emberek azt akarják látni, hogy cselekszenek a klímaváltozás ellen, de a politikusok mégsem hajlandók csökkenteni a károsanyag-kibocsátást, pedig az iparilag fejlett G20 tagjai a legnagyobb szennyezők” – mondta egy tüntető, Tim.

A demonstrálók a hamburgi kikötőt is megpróbálták blokád alá vonni, de ezt a hatóságok megakadályozták. A G20-találkozókat pont a hasonló tüntetések miatt nem szokták belvárosokban tartani, mióta Genovában 2001-ben halott is volt a tüntetéseken. Biztonsági szakértők most is ettől tartanak, Hamburgba 21 ezer rendőrt vezényeltek.

„Azt követeljük Angela Merkeltől és a G20 vezetőitől, hogy szakítsanak a szénalapú gazdasággal. Hiába vállalták a károsanyag-kibocsátás csökkentését, nyolc éve nem csökkentettek semmit. Hiába vállalták a szegény országok felzárkóztatását, nem tesznek semmit, nem vállalnak felelősséget – mondta Andree Boehling, a Greenpeace tüntetője.

A G20 politikai feszültséget is jelent a németeknek, a vendégek között van ugyanis a török Erdogan elnök, aki a tavaszi kampányhoz hasonlóan most is megpróbált tömegrendezvényt tartani Németországban élő híveinek, de ezt ismét megtiltották neki a hatóságok.

Ráadásul azokat a testőreit se engedik be az országba, akik ellen az Egyesült Államokban vádat emeltek, mert szétverték az Erdogan elleni tüntetőket és még a kiérkező rendőröket is.