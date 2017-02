Trumpnak mindegy, hogyan, csak béke legyen

Már nem ragaszkodik a kétállami megoldáshoz az Egyesült Államok a palesztin–izraeli béke ügyében, mondta az amerikai elnök, miután az izraeli miniszterelnökkel tárgyalt Washingtonban. Donald Trump Izraelt a telepespolitika mérséklésére, a palesztinokat pedig az Izrael-ellenes érzelmek visszafogására kérte. Hozzátette: mindkét félnek kompromisszumokat kell kötnie a megbékélés érdekében, a részletek kidolgozásába pedig más országokat is be kell vonni.

Donald Trump Washingtonban fogadta az izraeli miniszterelnököt. Közös sajtótájékoztatójukon Trump kerülte a pontos állásfoglalást, de kijelentette: Amerika számára az a lényeg, hogy mindenképpen béke legyen. „Megnézzük a kétállami és az egyállami megoldást, és meglátjuk, a felek melyiket akarják jobban. Én annak fogok örülni, ha az egyik megoldást mindketten támogatják, bármelyik jó lesz. Egy darabig úgy gondoltam, a kétállamiság egyszerűbb lenne, de őszintén szólva, ha Bibi és a palesztinok - azaz, ha Izrael és a palesztinok elégedettek lesznek, akkor nekem is az lesz a jobb, ami nekik” – mondta az elnök, becenevén emlegetve az izraeli miniszterelnököt.

Netanjahu az izraeli feltételekről beszélt. „A békének két előfeltétele van, ezt már évekkel ezelőtt kimondtam. Az egyik, hogy a palesztinoknak el kell ismerniük Izrael államot. Abba kell hagyniuk Izrael támadását, hogy a rombolásra szólítják fel a népüket. A másik feltétel, bármilyen békemegoldás esetében Izraelnek vissza kell kapnia a Jordántól nyugatra lévő területek irányítását. Ha nem, akkor tudjuk, mi történik. Máskülönben a palesztin területeken egy újabb iszlamista terrorista állam alakul ki, ami felrobbantja a Közel-Keletet” – fogalmazott az izraeli miniszterelnök.

Trump mindkét felet nyugalomra intette, Izraelt a telepespolitika visszafogására, a palesztinokat pedig az Izrael-ellenesség mérséklésére szólította fel. Az elnök azt is közölte, hogy a további tárgyalásokon szeretné, ha más országok is részt vennének. 2014 óta azonban nem folytak érdemi tárgyalások a felek között. Az érintett területeken élők nem is várnak egyelőre előrelépést.

„Netanjahu találkozása Trumppal ugyanolyan, mint amikor Obamával találkozott, semmi nem fog változni, mert mindig vannak ezek a tárgyalások, de ugyanúgy folytatódik az erőszak. Mindig a békéről beszélnek, de meg is sértik a megállapodásokat állandóan. Volt már olyan tárgyalás, amely után befejeződik a megszállás? Megszűnik a gyilkolás? Semmi nem lesz másként Ciszjordániában” – vélekedett egy hebroni palesztin férfi.

Trump és Netanjahu tárgyalásain szó esett a tel-aviv-i amerikai nagykövetség Jeruzsálembe költöztetéséről is, az elnök szerint azonban ezt az ügyet egyelőre nagy elővigyázatossággal kell kezelni.